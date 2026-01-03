Pink fue hospitalizada en Año Nuevo y se conoció el problema de salud que enfrenta

La cantante estadounidense, Pink, fue hospitalizada durante la celebración de Año Nuevo, luego de someterse a un procedimiento médico programado, situación que ella misma dio a conocer a través de sus redes sociales.

La artista, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, compartió una imagen desde una habitación de hospital en la que aparece con bata médica y un vendaje en el cuello.

Pink hospitalizada en Año Nuevo

La publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron al verla en un centro médico justo al inicio del nuevo año.



Según explicó la propia cantante, la hospitalización se debió a una cirugía en la zona cervical, en la que le fueron reemplazados dos discos en el cuello. Pink aclaró que no se trató de un procedimiento estético ni de una emergencia inesperada, sino de una intervención médica necesaria para su salud.



La información fue confirmada por la artista a través de un mensaje en redes sociales, en el que detalló que la operación se realizó el 1 de enero. En la publicación, Pink indicó que la intervención formaba parte de un proceso médico previamente previsto y que se encontraba en etapa de recuperación.

La hospitalización de la cantante coincidió con el inicio del año 2026, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores y medios internacionales.

La imagen fue compartida en diferentes plataformas digitales , donde se destacó que la artista comenzó el año bajo observación médica.

Pink también mencionó que, mientras ella permanecía en el hospital, su familia se encontraba fuera de casa realizando actividades propias de la temporada. No obstante, la cantante no entregó mayores detalles sobre el tiempo de recuperación ni sobre posibles cambios en su agenda artística.

Con una carrera de más de dos décadas, Pink es conocida por sus presentaciones de alta exigencia física, que incluyen acrobacias y coreografías intensas.

A lo largo de los años, la artista ha reconocido públicamente el desgaste físico que implica su trabajo sobre los escenarios, aunque en esta ocasión se limitó a informar sobre el procedimiento médico realizado.

Hasta el momento, no se sabe si la cirugía tendrá impacto en futuras presentaciones, giras o compromisos profesionales. Tampoco se han divulgado comunicados oficiales por parte de su equipo de trabajo más allá de lo compartido por la propia cantante en redes sociales.

La publicación de Pink fue suficiente para confirmar su estado de salud y explicar las razones de su hospitalización, sin entrar en detalles médicos adicionales. Tras el mensaje, la cantante continuó recibiendo comentarios y mensajes de apoyo de seguidores y colegas del mundo de la música.

