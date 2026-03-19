Esta fue la peor lesión que sufrió Pirry: no ocurrió en uno de sus viajes

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el periodista colombiano Guillermo Prieto La Rotta relató con detalle varios accidentes que sufrió durante su infancia, algunos de los cuales fueron de gran gravedad.

El periodista recordó que, a pesar de su corta edad, la lesión fue tan intensa que apenas podía recordar los primeros momentos después del accidente.

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¿Cuál fue el accidente que tuvo Pirry en su niñez?

Según narró Pirry, uno de los incidentes ocurrió cuando tenía siete años. Tras una caída, sufrió una fractura en la pierna tan severa que el hueso salió a través de la piel. “No, yo no… yo tenía 7 años. O sea, fue tan duro el choque que apenas me alcanzo a acordar entrando al hospital… Pero, o sea, imagínese, el hueso roto saliendo… pues yeso y hospital, y estaba muy chiquito”, explicó durante la conversación.



Los locutores del programa recordaron otros accidentes que el periodista había sufrido a lo largo de su vida. Uno de ellos fue cuando se cayó de un segundo piso a los cinco años, lo que le ocasionó una fractura en el maxilar superior. Pirry confirmó la lesión y explicó que no fue el único accidente de su infancia.

Respecto a la fractura de la pierna, los locutores señalaron que su abuelo lo llevó a un sobandero apenas vio la gravedad del golpe. La intervención inicial consistió en maniobras tradicionales antes de su traslado al hospital, donde recibió atención médica profesional y se le colocó un yeso.

Pirry detalló que, durante el accidente, apenas recuerda los momentos posteriores, debido a la intensidad del golpe. El relato incluyó la descripción de cómo el hueso salió por la carne y la urgencia con la que fue atendido en el hospital.

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El periodista también comentó que este accidente de infancia no fue uno de los más graves que ha sufrido, en comparación con otros riesgos que enfrentó más adelante en su vida, incluyendo expediciones extremas y encuentros con animales peligrosos.

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Durante la entrevista, los locutores compararon este incidente con la vez que Pirry fue mordido por un tiburón. En ese momento, el periodista señaló que la mordida del animal “fue una boba” frente a la gravedad de la fractura que sufrió en su infancia.

En la conversación, Pirry repasó otros accidentes menores de su niñez, pero resaltó que la fractura de la pierna fue la más significativa por la intensidad de la lesión y la atención médica que requirió.

La narración completa permitió conocer un episodio de su infancia que tuvo un impacto físico considerable y que requirió cuidados médicos inmediatos, sin involucrar otros factores externos más allá del accidente doméstico y la atención recibida.

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