La Kalle Pirry
Pirry
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Esta fue la peor lesión que sufrió Pirry: no ocurrió en uno de sus viajes
Pirry relató un accidente grave que sufrió y que requirió atención médica urgente, compartiendo los detalles del momento y cómo fue atendido en aquella situación crítica.
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Pirry cuenta cómo fue el accidente que casi le quita la vida; ocurrió en un baño
El periodista y documentalista participó en ‘Cada Loco con su tema’ de La Kalle y reveló detalles de sus experiencias en distintos viajes.
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Pirry hace sorpresiva confesión, dejó a sus seguidores preocupados: "No se automedique"
El reconocido periodista mediante un video subido a sus redes sociales, habló sobre un tema que a muchos no les gusta tratar, y confirmó que también padeció de una crisis mental.
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Filtran nueva estafa a vendedores con comprobantes de pago; Pirry casi cae
El periodista y presentador sacó a la luz una novedosa modalidad de estafa de la que autoridades ya han advertido que van varias víctimas.
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Estremecedor video: Pirry sufre grave accidente que por poco le causa la muerte
El periodista compartió crudas imágenes del accidente. Su hermana fue quien lo encontró y lo auxilió.
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Pirry confesó que entró en depresión cuando le cambiaron sus planes profesionales
El reconocido periodista compartió con sus seguidores detalles de uno de los momentos más abrumadores de su vida
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"Raspado hasta el cu...": Pirry tuvo un accidente mientras montaba bicicleta y el culpable se voló
El periodista contó lo que vivió en sus redes y aprovechó para dar una reflexión al respecto.
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"No es un montaje": dice Mónica Fonseca sobre foto de Pirry en la que muestra el paquete
La expareja sentimental del periodista revolucionó las redes por su confesión.
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Pirry posa en bola y su entrepierna se lleva la atención
Sus seguidoras no dejan de comentar el detalle al que le hacen zoom.
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¡De película! Lo que le tocó hacer a Pirry para poder BESAR a su novia que mide 1.80
Según el periodista, su novia es tan “larguirucha” que le toca hacer ese tipo de trucos para besarla.