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La Kalle  / Pirry

Pirry

  • Pirry habla de un accidente que tuvo de niño para El Klub de La Kalle
    Pirry, periodista colombiano
    Foto: La kalle
    Farándula

    Esta fue la peor lesión que sufrió Pirry: no ocurrió en uno de sus viajes

    Pirry relató un accidente grave que sufrió y que requirió atención médica urgente, compartiendo los detalles del momento y cómo fue atendido en aquella situación crítica.

  • Pirry revela el accidente que casi apaga su vida
    Pirry cuenta cómo fue el accidente que casi le quita la vida; ocurrió en un baño
    Foto: imagen de La Kalle
    Farándula

    Pirry cuenta cómo fue el accidente que casi le quita la vida; ocurrió en un baño

    El periodista y documentalista participó en ‘Cada Loco con su tema’ de La Kalle y reveló detalles de sus experiencias en distintos viajes.

  • Pirry hace sorpresiva confesión que dejó a sus seguidores sorprendidos: "No se automedique"
    El reconocido periodista hizo una fuerte confesión sobre su estado de salud mental
    Foto: Instagram @pirryoficial
    Farándula

    Pirry hace sorpresiva confesión, dejó a sus seguidores preocupados: "No se automedique"

    El reconocido periodista mediante un video subido a sus redes sociales, habló sobre un tema que a muchos no les gusta tratar, y confirmó que también padeció de una crisis mental.

  • Filtran nueva estafa a vendedores con comprobantes de pago; Pirry casi cae
    Filtran nueva estafa a vendedores con comprobantes de pago; Pirry casi cae
    Foto: Instagram de Pirry y creada con ChatGPT
    Farándula

    Filtran nueva estafa a vendedores con comprobantes de pago; Pirry casi cae

    El periodista y presentador sacó a la luz una novedosa modalidad de estafa de la que autoridades ya han advertido que van varias víctimas.

  • Pirry sufre grave accidente
    Pirry sufre grave accidente
    /Foto: Instagram @pirryoficial
    Farándula

    Estremecedor video: Pirry sufre grave accidente que por poco le causa la muerte

    El periodista compartió crudas imágenes del accidente. Su hermana fue quien lo encontró y lo auxilió.

  • Pirry
    Captura de pantalla: Instagram
    Farándula

    Pirry confesó que entró en depresión cuando le cambiaron sus planes profesionales

    El reconocido periodista compartió con sus seguidores detalles de uno de los momentos más abrumadores de su vida

  • 9640_La Kalle. Pirry besando a la novia / Foto: Instagram
    La Kalle. Pirry besando a la novia / Foto: Instagram
    Farándula

    "Raspado hasta el cu...": Pirry tuvo un accidente mientras montaba bicicleta y el culpable se voló

    El periodista contó lo que vivió en sus redes y aprovechó para dar una reflexión al respecto.

  • Mónica y Pirry
    Mónica Rodríguez y Pirry.
    / Fotos: Instagram
    Farándula

    "No es un montaje": dice Mónica Fonseca sobre foto de Pirry en la que muestra el paquete

    La expareja sentimental del periodista revolucionó las redes por su confesión.

  • 9640_La Kalle. Pirry besando a la novia / Foto: Instagram
    La Kalle. Pirry besando a la novia / Foto: Instagram
    Farándula

    Pirry posa en bola y su entrepierna se lleva la atención

    Sus seguidoras no dejan de comentar el detalle al que le hacen zoom.

  • 17360_La Kalle. Pirry y su novia / Foto: Instagram
    La Kalle. Pirry y su novia / Foto: Instagram
    La Kalle. Pirry y su novia / Foto: Instagram
    Farándula

    ¡De película! Lo que le tocó hacer a Pirry para poder BESAR a su novia que mide 1.80

    Según el periodista, su novia es tan “larguirucha” que le toca hacer ese tipo de trucos para besarla.

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