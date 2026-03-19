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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pirry cuenta cómo fue el accidente que casi le quita la vida; ocurrió en un baño

Pirry cuenta cómo fue el accidente que casi le quita la vida; ocurrió en un baño

El periodista y documentalista participó en ‘Cada Loco con su tema’ de La Kalle y reveló detalles de sus experiencias en distintos viajes.

Pirry revela el accidente que casi apaga su vida
Pirry cuenta cómo fue el accidente que casi le quita la vida; ocurrió en un baño
Foto: imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

Guillermo Prieto La Rotta, mejor conocido como Pirry, es una de las figuras más reconocidas en el espectro nacional, debido desde sus denuncias periodísticas, hasta sus viajes extremos, ante eso en una reciente entrevista para el programa "Cada loco con su tema" de La Kalle, abrió su corazón para hablar de los miedos.

Durante la conversación confesó que el accidente que estuvo a punto de acabar con todo ocurrió en el lugar menos esperado, en su propio baño. Situación que sorprendió a los integrantes de la mesa, según comentó en el año 2024, mientras intentaba realizar una reparación sencilla y hasta rutinaría.

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"Estaba arreglando las lamparitas del baño y puse la escalerita esa plegable y me quedó una pata sobre un pedazo del tapete", recordó el cronista después explicó que falló el equilibrió y terminó sufirendo un accidente.

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"Se corrió pues toda la escalera y salí y la cabeza fue a dar contra la cosita donde va el papel higiénico enrollada. Esa cerámica la rompí con la cabeza". El impacto fue tan violento que quedó inconsciente hasta que su hermana lo encontró y tuvo que ser trasladado de urgencia, recibiendo un total de 17 puntos de sutura.

¿Qué más comentó Pirry durante la entrevista?

Por otro lado, el cronista también aprovechó para comentar que esta no fue la única experiencia cercana con su final. Durante su ascenso al Everest, Pirry sufrió un edema pulmonar a casi 7,000 metros de altura, una condición donde los pulmones se llenan de líquido debido a la presión.

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"Es la sensación de que usted está respirando pero está muriendo ahí", describió con crudeza. En ese momento, la falta de oxígeno lo llevó a un estado de resignación conocido como la "muerte blanca". Según su relato, llegó a decirle a su equipo: "No hermano, ya déjenme aquí, déjenme descansar un poquito", sintiendo que ya estaba del otro lado.

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De igual forma, admitió que sufre de ansiedad y trastorno de estrés postraumático debido al alto voltaje de su carrera. "El voltaje ha sido tan alto que usted ya se quedó como asustado", explicó sobre el diagnóstico de su psicoterapeuta, situación por la cual, decidió enfocarse en otras cosas.

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Pirry afirmó que en estos momentos se enfoca en documentales ambientales y en proteger el océano, y reveló que su mayor deseo ahora es simple: "Yo le pediría un solo deseo: ser feliz. Uno no sabe qué lo va a hacer feliz en la vida... pero uno asume que va a ser el dinero o el éxito", finalizó.

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