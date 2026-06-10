¿Francia Márquez asume la Presidencia tras orden de suspensión a Gustavo Petro?

La decisión fue revelada por el servicio informativo de Blu Radio y es clave en la investigación que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La encargada de firmar esta orden es la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien, mediante un auto de sustanciación identificado con el radicado 7525, ha determinado que el mandatario debe ser apartado de sus funciones de manera transitoria.

Puedes leer: Iván Cepeda tomó una decisión sobre los resultados electorales en primera vuelta



¿Por qué suspendieron al presidente Gustavo Petro?

La razón principal que sustenta esta medida cautelar es la presunta participación indebida en política por parte del jefe de Estado.



Según el documento de siete páginas conocido por la prensa, la investigación se centra en la difusión de mensajes a través de la cuenta oficial de Petro en la red social X (antes Twitter) entre los años 2023 y 2025.

En total, los investigadores pusieron la lupa sobre 15 publicaciones específicas que, según el auto, podrían estar relacionadas con controversias o debates de naturaleza político-partidista.

La congresista Arizabaleta argumenta que existe un "riesgo de reiteración" de esta conducta, especialmente dada la cercanía de la segunda vuelta presidencial, programada para este 21 de junio de 2026.

Puedes leer: Elecciones 2026: Así quedó el tarjetón para segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Publicidad

Para que entiendas la gravedad del asunto, la suspensión se basa en que se cumplen cuatro requisitos clave: que Petro está ejerciendo el cargo, que los hechos podrían ser faltas graves o gravísimas, que su permanencia podría facilitar que siga interviniendo y que la medida es proporcional para proteger la neutralidad del proceso electoral.

¿Es legal que la Comisión de Acusación suspenda a un presidente?

Esta es la pregunta que muchos se hacen debido al fuero presidencial. La Constitución establece que un presidente solo puede ser juzgado si la Cámara de Representantes lo acusa y el Senado declara que hay mérito para la causa.

Publicidad

Sin embargo, la representante Arizabaleta sostiene que lo que emitió es una medida cautelar y transitoria, fundamentada en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.

A este complejo panorama jurídico se suma una gran incertidumbre sobre el futuro inmediato del mando ejecutivo.

Por un lado, persisten dudas sobre si la orden de suspensión emitida es realmente válida y si la funcionaria a cargo tiene la competencia legal para ejecutarla, o si debería ser otra entidad la responsable de suspender al presidente.

Por otro lado, no hay claridad sobre quién tomaría las riendas del país en caso de que la medida se haga efectiva; específicamente, se desconoce si la vicepresidenta Francia Márquez asumiría la presidencia durante el tiempo que dure la sanción.

La medida tiene una fecha de caducidad clara: se extenderá hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde, momento exacto en que finaliza la jornada de votación de la segunda vuelta.

De esta manera, la Comisión busca evitar que el presidente interfiera en el certamen electoral a través de sus canales de comunicación.

Publicidad

Como parte de este proceso, la Policía Judicial deberá validar técnicamente los mensajes en cuestión y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tiene un plazo de cinco días para certificar si la cuenta @petrogustavo es un canal oficial y quiénes tienen acceso a ella para publicar contenidos.

Es importante que sepas que esta decisión ya ha sido comunicada al Dapre para su cumplimiento inmediato, así como al propio mandatario y al Ministerio Público.