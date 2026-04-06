Claudia López le 'tira' al Gobierno de Gustavo Petro por charlas con Papá Pitufo

De nueva cuenta la candidata presidencial Claudia López pasó por los micrófonos de La Klub de La Kalle y en esta ocasión junto a su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, lanzó duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, cuestionando seriamente el manejo de la inteligencia estatal y los presuntos acercamientos con figuras del narcotráfico.

A lo largo de la conversación, la exalcaldesa de Bogotá recordó cómo en el pasado se criticó con vehemencia al uribismo por el uso indebido de las interceptaciones ilegales, y lamentó que el actual gobierno sea lo mismo. "¿Cómo es que usted está en la misma vaina hombre chuzando a candidatos presidenciales haciendo acuerdos con bandidos que porque lo apoyaron en la campaña?".

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Tanto es así que para la candidata, la presidencia no debe ser una herramienta para perseguir oponentes, sino para trabajar por las necesidades básicas de la gente, sin embargo, una de sus críticas fue sobre el último escándalo que rodea al gobierno nacional y con relación a Papá Pitufo.



¿Qué dijo Claudia López sobre este último escándalo del Gobierno nacional?

La candidata Claudia López fue enfática al decir que los recursos de inteligencia no deben ser utilizados para negociar beneficios políticos con delincuentes. "La inteligencia del Estado es para perseguir a Pitufo no para charlar con Pitufo a ver qué gabelas le dan no hombre".

Tanto es así que ella sugirió que estos diálogos tienen un trasfondo oscuro, insinuando que se busca comprar el silencio de ciertos actores para proteger el círculo cercano del mandatario. "La conversación era para decir 'Ve mira... si vos hablaras y contaras todo lo que sabes pues del presidente del hijo de la esposa no eso se arma un mierdero entonces mejor para que no hables te vamos a dar unas gabelas'", afirmó la candidata.

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Además recalcó que estos audios y conversaciones son ciertos y no han sido desmentidos contundentemente por el gobierno, ante esta situación, la exalcaldesa también habló de varios frentes para acabar con la corrupción en el país.

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Inicialmente, recalcó una fiscalía antimafia, en la cual según ella se de el sometimiento de criminales no sea una decisión política del presidente, sino un proceso judicial liderado por una fiscalía independiente, similar a los modelos de Italia o Estados Unidos.

Posteriormente, la creación de un tribunal de aforados, con la cual sugiere acabar con la Comisión de Absoluciones del Congreso para crear un tribunal que realmente juzgue al presidente, fiscales y magistrados, evitando la impunidad absoluta.

Finalmente, Claudia López concluyó que su proyecto busca representar a la clase media trabajadora y a las mujeres, alejándose de los odios y las venganzas de los extremos políticos representados por Petro y Uribe.

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