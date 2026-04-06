"Nadie respeta a un regalado": El fuerte mensaje de Claudia López a Daniel Oviedo

Claudia López llegó a los micrófonos de El Klub de La Kalle y no se guardó nada. Entre risas, música de Darío Gómez y la presentación oficial de su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, la candidata dejó claro que su proyecto busca escribir una "nueva historia" lejos de los odios tradicionales.

Sin embargo, el momento más picante de la mañana llegó cuando se tocó el tema de las alianzas políticas, donde López lanzó un dardo directo a Daniel Oviedo tras su unión con sectores del uribismo.

Puedes leer: ¿Y si no es vicepresidente? Juan Daniel Oviedo revela su plan B



La entrevista arrancó presentando a Leonardo Huerta, a quien Claudia describe como un "outsider". Huerta, conocido simplemente como "el profe", sorprendió a la mesa de trabajo con su impresionante hoja de vida: es abogado, licenciado en filosofía y tiene 10 títulos entre especializaciones y maestrías.



Lejos de la imagen del político tradicional, Huerta relató que creció en un barrio popular de Pereira y que estudió dos carreras al mismo tiempo mientras trabajaba para pagar sus matrículas. "Hijo estudie para que salga adelante", le decía su madre.

El candidato recordó sus épocas en la Universidad Libre de Pereira y cómo, incluso antes de graduarse, ya estaba creando programas como "Becas para pepas" para ayudar a otros jóvenes talentosos.

¿Qué dijo Claudia López de Daniel Oviedo en El Klub?

Aunque Claudia confesó que siente aprecio personal por Daniel Oviedo e incluso reveló que votó por él para la alcaldía de Bogotá ("Yo voté por Oviedo a la alcaldía en la última elección"), no ocultó su decepción por su reciente movida política.

Para López, el hecho de que Oviedo se uniera a Paloma Valencia es una "decisión equivocada" que busca "lavarle la cara" a los extremos.

Publicidad

La candidata fue letal al explicar por qué no se unirá a ninguna maquinaria de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

Puedes leer: Juan Daniel Oviedo sorprende al revelar cómo escucha música pese a su sordera

Publicidad

Según ella, acomodarse al poder por conveniencia siempre termina mal, especialmente para las mujeres. Fue allí donde soltó la frase que ya es tendencia: "Nadie respeta a un regalado".

Claudia López aprovechó el espacio para criticar frontalmente al gobierno de Gustavo Petro, comparando sus acciones con las que antes criticaban del pasado. La candidata fue enfática al referirse a los recientes escándalos de inteligencia:

"La presidencia hombre no es para andar chusando gente". Según López, la inteligencia del Estado debería usarse para perseguir bandas organizadas y no para vigilar a opositores o candidatos presidenciales.

Para solucionar este y otros problemas de impunidad, la fórmula propone tres remedios clave: una Fiscalía Antimafia independiente, un Tribunal de Aforados que reemplace a la Comisión de Acusaciones del Congreso y que la ciudadanía deje de reelegir a los mismos de siempre.

"La presidencia hombre es para trabajar por la gente, no es para andar chusando a los candidatos ni recibiéndole nada a los delincuentes", sentenció López.

Mira la entrevista completa aquí: