Juan Daniel Oviedo sorprende al revelar cómo escucha música pese a su sordera

Juan Daniel Oviedo actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y se sinceró sobre aspectos de su vida privada que pocos conocían. Más allá de los debates por la coyuntura actual, este compartió detalles sobre cómo lleva día a día su sordera.

Durante la charla, Juan Daniel Oviedo no dudó en bromear sobre su audición, rompiendo el hielo con la mesa al ajustar sus audífonos de cabina. "Es el problema ser sordito, que toca poner este bien duro y se escucha". Esta limitación física, lejos de ser un impedimento, ha sido integrada a su vida mediante una solución tecnológica avanzada.

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Oviedo explicó detalladamente cómo funciona el aparato que tiene para la audición para uno de sus oídos: "Hay un aparatito que me permite escuchar por la derecha y que va a la izquierda", señaló, añadiendo que el dispositivo "transmite lo que se escucha por acá, lo manda al oído derecho y por el centro lo mezclamos y todos lo entendamos".



¿Cuál es el género musical que más escucha Juan Daniel Oviedo?

Más adelante en la entrevista explicó que es un apasionado seguidor de la música electrónica. No se trata de un gusto pasajero; el político confesó ser un asistente recurrente a uno de los festivales más importantes del género en el país. "Yo voy desde 2012 casi que sagrado al Freedom en Medellín".

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Sin embargo, la mesa tuvo una pregunta al respecto, ¿cómo disfruta alguien con sordera de un festival de techno? La respuesta está en la física del sonido. Juan Daniel Oviedo explicó que ciertos géneros electrónicos poseen rangos de sonido que su cuerpo y sus oídos captan de manera especial.

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“La música electrónica tiene unas frecuencias en las que puedo escuchar muy bien sin audífonos", afirmó con entusiasmo. Esta particularidad es tan marcada que el género se ha convertido en su compañero de ejercicio diario: "por eso trotó con música electrónica".

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Para el candidato, estos momentos representan una conexión única con su propio cuerpo, permitiéndole "disfrutar mi audición natural disfrutando la música electrónica". Esta revelación humaniza a una de las figuras más relevantes de la política actual, que tiene el deseo de salir victorioso el 31 de mayo.

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