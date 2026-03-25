Juan Daniel Oviedo revela decisión si no llega a segunda vuelta; ¿cambia de alianza?

Juan Daniel Oviedo, quien acompaña a Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial, reiteró que su principal compromiso es trabajar por la candidatura de Valencia hasta el final de la campaña. Señaló que no tiene acuerdos previos para respaldar a otros aspirantes en caso de que la fórmula no avance a la segunda vuelta presidencial del 31 de mayo.

El candidato enfatizó que cualquier decisión sobre apoyos a otros aspirantes se tomará únicamente después de conocer los resultados de la primera vuelta, evitando comprometer alianzas de manera anticipada que puedan alterar la dinámica electoral.

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Oviedo expresó estas ideas en entrevista con Luis Carlos Vélez, afirmando: "No tengo ningún compromiso alrededor de eso. Estoy acompañando a Paloma y voy a dedicar toda mi energía para que ella pueda ser la próxima presidenta de Colombia y de paso yo ayudarle siendo un excelente vicepresidente para ella y para el país”.



Con esto, Oviedo busca dejar claro que su foco está en fortalecer la campaña de Valencia y mantener la coherencia con su rol de fórmula vicepresidencial. Aseguró que no adelantará acuerdos ni declarará apoyos hacia otros candidatos hasta conocer los resultados oficiales de la elección.

Alianzas políticas y postura de Oviedo ante la segunda vuelta en Colombia 2026

El panorama político colombiano muestra una dinámica cambiante, con múltiples partidos y candidaturas en búsqueda de consolidar apoyos. Este comportamiento se observa en declaraciones públicas, agendas de campaña y reportes de medios sobre acercamientos entre distintos sectores políticos en las semanas recientes.

Por ejemplo, figuras como Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda mencionaron en escenarios públicos y entrevistas la importancia de construir alianzas con otros sectores, con el objetivo de sumar respaldos en temas relacionados con reformas sociales y propuestas de gobierno.

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En ese contexto, varios partidos tradicionales aplazaron decisiones sobre apoyos, dejando abierta la posibilidad de acuerdos tras la primera vuelta. Este tipo de estrategia suele presentarse en procesos electorales, donde las coaliciones se definen luego de conocer los resultados iniciales.

En el caso de Paloma Valencia, su campaña plantea en intervenciones públicas la intención de atraer sectores de centro, con el objetivo de ampliar su base electoral. La fórmula con Juan Daniel Oviedo mantiene el enfoque en fortalecer su propuesta sin anunciar apoyos anticipados a otras candidaturas.

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Oviedo reiteró que su participación como fórmula vicepresidencial se centra en acompañar a Valencia hasta el final de la campaña, con énfasis en consolidar el mensaje político de la candidatura.

La definición sobre posibles respaldos a otros aspirantes solo se dará después de la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo de 2026, cuando se conozcan los resultados oficiales.

Con esta postura, Oviedo reafirma su compromiso con los votantes y mantiene la claridad de su rol como fórmula vicepresidencial, dejando abiertas las posibilidades estratégicas de cara a la segunda vuelta sin generar incertidumbre anticipada.

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