¡Alerta usuarios Nequi! Estos servicios dejarán de funcionar a finales de mayo

Si eres uno de los millones de colombianos que utiliza Nequi para manejar su plata en el día a día, esta información te interesa mucho.

La billetera virtual ha anunciado una nueva jornada de mantenimiento tecnológico que afectará temporalmente algunos de los servicios que usas con frecuencia, específicamente los asociados a tu Tarjeta Débito Nequi Visa.

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Esta actualización no es un fallo del sistema, sino un proceso programado para fortalecer la infraestructura de la plataforma.



Sin embargo, para que no te tome por sorpresa en medio de una compra o una necesidad urgente, es fundamental que conozcas los horarios y qué podrás (o no) hacer con tu aplicación durante estas horas.

¿A qué hora y qué día será el mantenimiento de Nequi en mayo de 2026?

Toma nota y programa tus pagos. Según informó la entidad, las labores de mantenimiento iniciarán el martes 26 de mayo a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 27 de mayo.

Este horario ha sido elegido estratégicamente durante la madrugada para intentar minimizar el impacto en la mayoría de los usuarios, pero si eres de los que realiza transacciones nocturnas o muy temprano en la mañana, debes estar prevenido.

La plataforma comunicó estos detalles directamente a través de su aplicación móvil para asegurar que estés al tanto de que estarán "mejorando su tecnología para ti".

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¿Cuáles son los servicios de Nequi que no funcionarán durante la actualización?

El foco principal de esta suspensión temporal es la Tarjeta Débito Nequi Visa. Durante las horas mencionadas, no podrás realizar pagos en establecimientos físicos ni virtuales con este producto.

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Además, si tenías pensado realizar consultas de saldo relacionadas con la tarjeta, emitir una nueva o incluso cancelar la que ya tienes, estas funciones estarán inhabilitadas mientras avanzan los trabajos tecnológicos.

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Pero hay otro servicio importante que también tendrá interrupciones: la función “Giros a un Link”.

Esta herramienta, que muchos utilizan para enviar dinero mediante enlaces digitales sin compartir datos bancarios, no estará disponible durante la jornada de mantenimiento.

Nequi recomienda que programes con anticipación cualquier operación vinculada a estos servicios para evitar cualquier contratiempo.

Afortunadamente, no todo se detiene. Nequi aclaró que la mayoría de las funciones principales de la aplicación seguirán operando con normalidad. Esto significa que tú podrás continuar realizando:

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Transferencias entre cuentas Nequi, hacia Bancolombia y otras entidades financieras del país.

Retiros de dinero en cajeros automáticos.

Pagos mediante códigos QR, una de las opciones más usadas en comercios actualmente.

¿Por qué Nequi hace estos mantenimientos?

Con más de 28 millones de usuarios en Colombia, la plataforma ha experimentado un crecimiento acelerado que la obliga a realizar ajustes técnicos constantes.

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Estas actualizaciones buscan mejorar la estabilidad, la seguridad y la capacidad operativa para responder al alto volumen de transacciones diarias.

Además, este tipo de procesos son habituales en el ecosistema de pagos digitales para implementar mejoras internas de infraestructura y optimizar tu experiencia como usuario.

La entidad también reiteró la importancia de informarte siempre por sus canales oficiales para evitar caer en posibles fraudes o confusiones con mensajes externos.