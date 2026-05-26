Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CEPEDA VS. DE LA ESPRIELLA
¿GREEICY PELEA CON LINA TEJEIRO?
JÓVENES MUEREN EN GIRÓN
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¡Alerta usuarios Nequi! Estos servicios dejarán de funcionar a finales de mayo

¡Alerta usuarios Nequi! Estos servicios dejarán de funcionar a finales de mayo

La plataforma financiera anunció una jornada de actualización tecnológica que impactará funciones clave de su tarjeta Visa y otras herramientas digitales.

Nequi suspende servicios de tarjeta débito este 26 y 27 de mayo
¡Alerta usuarios Nequi! Estos servicios dejarán de funcionar a finales de mayo
Foto: Nequi y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Si eres uno de los millones de colombianos que utiliza Nequi para manejar su plata en el día a día, esta información te interesa mucho.

La billetera virtual ha anunciado una nueva jornada de mantenimiento tecnológico que afectará temporalmente algunos de los servicios que usas con frecuencia, específicamente los asociados a tu Tarjeta Débito Nequi Visa.

Puedes leer: LINK para comprar casas y apartamentos desde $94 millones con Bancolombia; nuevos y usados

Esta actualización no es un fallo del sistema, sino un proceso programado para fortalecer la infraestructura de la plataforma.

Sin embargo, para que no te tome por sorpresa en medio de una compra o una necesidad urgente, es fundamental que conozcas los horarios y qué podrás (o no) hacer con tu aplicación durante estas horas.

¿A qué hora y qué día será el mantenimiento de Nequi en mayo de 2026?

Toma nota y programa tus pagos. Según informó la entidad, las labores de mantenimiento iniciarán el martes 26 de mayo a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 27 de mayo.

Este horario ha sido elegido estratégicamente durante la madrugada para intentar minimizar el impacto en la mayoría de los usuarios, pero si eres de los que realiza transacciones nocturnas o muy temprano en la mañana, debes estar prevenido.

La plataforma comunicó estos detalles directamente a través de su aplicación móvil para asegurar que estés al tanto de que estarán "mejorando su tecnología para ti".

Publicidad

Te puede interesar

Botón de Nequi para evitar fraudes: Cómo validar transferencias reales
Economía

Este es el botón de Nequi para que no te engañen con pagos falsos; evita estafas

Bancolombia y Nequi anuncia mantenimiento
Economía

Bancolombia sin servicio en fecha clave de mayo; Nequi también se verá afectado

¿Cuáles son los servicios de Nequi que no funcionarán durante la actualización?

El foco principal de esta suspensión temporal es la Tarjeta Débito Nequi Visa. Durante las horas mencionadas, no podrás realizar pagos en establecimientos físicos ni virtuales con este producto.

Publicidad

Además, si tenías pensado realizar consultas de saldo relacionadas con la tarjeta, emitir una nueva o incluso cancelar la que ya tienes, estas funciones estarán inhabilitadas mientras avanzan los trabajos tecnológicos.

Puedes leer: Esta es la nueva función de Bancolombia para evitar estafas en la aplicación; así funciona

Pero hay otro servicio importante que también tendrá interrupciones: la función “Giros a un Link”.

Esta herramienta, que muchos utilizan para enviar dinero mediante enlaces digitales sin compartir datos bancarios, no estará disponible durante la jornada de mantenimiento.

Nequi recomienda que programes con anticipación cualquier operación vinculada a estos servicios para evitar cualquier contratiempo.

Afortunadamente, no todo se detiene. Nequi aclaró que la mayoría de las funciones principales de la aplicación seguirán operando con normalidad. Esto significa que tú podrás continuar realizando:

Publicidad

  • Transferencias entre cuentas Nequi, hacia Bancolombia y otras entidades financieras del país.
  • Retiros de dinero en cajeros automáticos.
  • Pagos mediante códigos QR, una de las opciones más usadas en comercios actualmente.

Te puede interesar

Nequi: 4x1.000 en 2026
Economía

Nequi cambia el 4×1.000 en 2026: estos son los nuevos topes y condiciones

Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos
Economía

Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos

¿Por qué Nequi hace estos mantenimientos?

Con más de 28 millones de usuarios en Colombia, la plataforma ha experimentado un crecimiento acelerado que la obliga a realizar ajustes técnicos constantes.

Publicidad

Estas actualizaciones buscan mejorar la estabilidad, la seguridad y la capacidad operativa para responder al alto volumen de transacciones diarias.

Además, este tipo de procesos son habituales en el ecosistema de pagos digitales para implementar mejoras internas de infraestructura y optimizar tu experiencia como usuario.

La entidad también reiteró la importancia de informarte siempre por sus canales oficiales para evitar caer en posibles fraudes o confusiones con mensajes externos.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nequi

Servicio