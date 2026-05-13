Bancolombia sin servicio en fecha clave de mayo; Nequi también se verá afectado

Si eres de los que aprovecha el domingo temprano para poner al día sus cuentas o si planeas un desayuno fuera de casa este fin de semana, esta información es vital para tu bolsillo.

Bancolombia ha confirmado que realizará una nueva jornada de mantenimiento preventivo en sus plataformas digitales el próximo domingo 17 de mayo de 2026. Esta medida busca realizar actualizaciones técnicas periódicas para mejorar la operación, evitar fallas futuras y fortalecer la seguridad de sus canales.

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La interrupción del servicio no será todo el día, pero ocurrirá en un horario que podría afectar a los más madrugadores. Según informó la entidad financiera, las labores técnicas se llevarán a cabo entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m.



Durante este lapso de cinco horas, la aplicación Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas presentarán restricciones e intermitencias, lo que dificultará el ingreso de millones de usuarios en todo el país.

¿Qué servicios dejarán de funcionar en la app de Bancolombia?

El "apagón digital" temporal afectará principalmente a los servicios que usamos a diario desde el celular. Entre las funciones que podrían presentar fallas o no estar disponibles se encuentran las consultas de saldo, pagos en línea y transferencias entre cuentas.

Además, el banco advirtió que las operaciones relacionadas con el botón de pagos PSE y otros movimientos desde la sucursal virtual también podrían registrar intermitencias.

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Un punto clave para los usuarios es la conexión con Nequi. Durante el horario del mantenimiento (que para Nequi se reporta específicamente entre las 3:00 a. m. y las 7:00 a. m.), no será posible enviar dinero entre Bancolombia y Nequi.

Tampoco funcionarán los pagos a través del QR Entre Cuentas de Bancolombia ni el uso de las llamadas "llaves" del banco.

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A pesar de las restricciones en la aplicación móvil, Bancolombia dio un parte de tranquilidad al confirmar que existen alternativas para no quedarse "varado".

Los clientes podrán seguir utilizando sus tarjetas físicas para realizar pagos en establecimientos comerciales y retirar dinero en efectivo en la red de cajeros automáticos.

Curiosamente, aunque se mencionan intermitencias en algunos canales, la entidad detalló que desde la app se podrá, en teoría, consultar saldos, pagar facturas ya inscritas y realizar transferencias a cuentas del mismo banco que ya estén en la lista de favoritos.

Por su parte, Nequi aclaró que su aplicación funcionará con normalidad para transferencias entre cuentas Nequi, pagos con la tarjeta Nequi y recargas, siempre y cuando no involucren el puente con Bancolombia.

Para evitar contratiempos, la sugerencia principal de los expertos y del propio banco es adelantar cualquier movimiento importante antes de que comience el mantenimiento.

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Si tienes que pagar una deuda o hacer un envío de dinero urgente, lo ideal es realizarlo el sábado por la noche o esperar hasta después de las 8:00 a. m. del domingo, cuando se espera que todos los canales vuelvan a la normalidad.

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