Estos son los tres servicios de Bancolombia que siguen funcionando pese a la falla

Bancolombia presenta una falla masiva en varios de sus servicios digitales en Colombia de más de 8 horas. La afectación generó reportes de clientes que no pueden completar operaciones habituales como consultar saldos actualizados, pagar servicios en línea o realizar transferencias hacia otros bancos.

La entidad financiera informó que técnicos trabajan en la recuperación de los sistemas, pero no se ha determinado un tiempo exacto para la total normalización de los canales afectados.

Puedes ver: " type="text/html" data-cms-ai="0">Bancolombia amanece sin servicio por nuevo apagón de sistemas: "Fallamos a una promesa"



La interrupción de este tipo de servicios impacta a millones de usuarios que dependen de la banca digital para sus transacciones diarias. Al mismo tiempo, la entidad informó que algunos servicios siguen operando, lo que permite a los clientes realizar ciertas actividades bancarias esenciales.



¿Qué servicios de Bancolombia siguen funcionando?

Aunque gran parte de los canales digitales se encuentran afectados, Bancolombia confirmó que al menos tres servicios clave continúan disponibles para los clientes. Las funciones activas permiten alivianar la afectación para quienes necesitan realizar operaciones inmediatas:



Transferencias internas por la app: a través de la aplicación oficial de Bancolombia, los usuarios todavía pueden realizar transferencias entre cuentas del mismo banco. Esto incluye enviar dinero entre cuentas propias o a cuentas de terceros dentro de la misma entidad. Esta funcionalidad ayuda a que los clientes puedan mover fondos sin necesidad de acceder a otros canales más complejos.

Retiros de efectivo en cajeros y corresponsales: los clientes pueden retirar dinero en cajeros automáticos de la red y en corresponsales bancarios, aun cuando los servicios digitales presentan fallas. Esto es importante para quienes requieren efectivo de manera urgente o no pueden acceder a otras funciones por medio de la app o internet.

Pagos con tarjetas: el uso de las tarjetas débito y crédito de Bancolombia sigue operativo en puntos de venta físicos. Esto significa que los clientes pueden efectuar compras presenciales con sus tarjetas, ya sea insertándolas o mediante funciones sin contacto, dependiendo del monto de la transacción.

Avance informativo sobre nuestros servicios



Sin excusas. Seguimos avanzando. El proceso de estabilización que anunciamos ayer no ha finalizado.



Mientras tanto:



•Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia.



•Retira en cajeros… — Bancolombia (@Bancolombia) February 26, 2026

¿Qué servicios de Bancolombia siguen presentando fallas?

Aunque algunos servicios continúan disponibles, otros siguen sin respuesta operacional, lo que representa un inconveniente para actividades bancarias cotidianas:



La consulta completa de saldos no siempre muestra información actualizada.

no siempre muestra información actualizada. No es posible realizar pagos por PSE a través de la app o web.

a través de la app o web. Las transferencias hacia otros bancos o mediante llaves asociadas están fuera de servicio.

Puedes ver: Nuevo pasaporte de Colombia: estos son los cambios en diseño, características y uso



Recomendaciones para clientes mientras se restablecen los servicios de Bancolombia

Frente a la situación, se sugieren algunas precauciones para facilitar las operaciones mientras se restablecen los servicios:



Utilizar cajeros automáticos o corresponsales para retirar dinero si es necesario.

o corresponsales para retirar dinero si es necesario. Priorizar pagos con tarjeta en comercios cuando la app no esté disponible.

en comercios cuando la app no esté disponible. Consultar los canales oficiales de Bancolombia para obtener información actualizada sobre la situación.

para obtener información actualizada sobre la situación. Considerar tiempos adicionales antes de planear operaciones que actualmente no se pueden realizar.

¿Qué se sabe sobre la falla de Bancolombia hoy?

Bancolombia trabaja para restablecer todos sus servicios, aunque no ha dado un horario exacto para la normalización completa. La falla afecta la app y parte de la plataforma web, mientras que algunos servicios como transferencias internas, pagos con tarjeta y retiros en cajeros siguen funcionando.

Publicidad

La entidad indicó que se trata de un proceso técnico de estabilización, y que el equipo de soporte está monitoreando constantemente los sistemas para reducir el tiempo de inactividad. Mientras tanto, algunos servicios como transferencias internas, pagos con tarjeta y retiros en cajeros automáticos continúan operativos.