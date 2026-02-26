Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:FALLECE ESPERANDO SUS MEDICAMENTOS
VOLCÁN HACE ERUPCIÓN
MUERE INTEGRANTE DE CHESPIRITO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan nueva pista en desaparición del candidato Andrés Vázquez; una llamada

Revelan nueva pista en desaparición del candidato Andrés Vázquez; una llamada

Sigue la búsqueda del aspirante al Senado por el Partido Conservador que salió de su casa para realizar una diligencia personal.

Andrés Vázquez político del Partido Conservador
Revelan nueva pista en la desaparición del candidato Andrés Vázquez: una llamada
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Continúa la incertidumbre en el departamento del Cesar tras confirmarse la desaparición de Andrés Vázquez, candidato al Senado por el Partido Conservador. En donde se conoció que el dirigente político fue visto por última vez en la madrugada del miércoles 25 de febrero en el municipio de Pelaya, después de atender una llamada telefónica.

Las autoridades tras la recolección de la información de los familiares comentaron que alrededor de las 5:00 de la mañana el candidato al Senado recibió una llamada a su teléfono celular que lo motivó a levantarse de inmediato y prepararse con rapidez para salir de su casa.

Puedes leer: Video: camioneta arrolla a presuntos fleteros y frustra robo de $30 millones

Por otro lado, los testigos relataron que, mientras el candidato se acercaba a la puerta principal, se escuchó el sonido de una motocicleta aproximándose a la residencia. Tanto es así que la esposa de Andrés Vásquez salió de su vivienda en una moto, lo que despertó preocupación de ella.

Te puede interesar

  1. Diana Ospina y los puntos donde estuvo secuestrada
    Diana Ospina revela los tres lugares a los que fue llevada durante su secuestro
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Diana Ospina revela los tres lugares a los que fue llevada durante su secuestro

  2. El historia del taxi que recogió a Diana Ospina
    El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo

Uno de los detalles que conocieron las autoridades del caso es el estado en que fue encontrado su vehículo personal. El padre del candidato, al notar que su hijo había abandonado la habitación, salió a la calle y descubrió el carro con la puerta abierta.

¿Qué más se conoció de la desaparición de Andrés Vázquez?

De igual forma, se conoció que en el interior del automóvil, el candidato político dejó elementos que habitualmente llevaría consigo: su teléfono celular, su cartera y sus documentos personales. Además de que todavía no hay información de testigos en la zona, ni videos de las zonas cercanas.

Puedes leer: Conductor de taxi en el que retuvieron a Diana Ospina se entregó a la Fiscalía

Ante esta situación, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, encabezó un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación. Aunque el caso se maneja formalmente como una desaparición y no se ha confirmado un secuestro.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Diana Ospina, joven víctima de paseo millonario en Bogotá
    Diana Ospina, joven víctima de paseo millonario en Bogotá
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Judiciales

    Giro en caso Diana Ospina: fueron dos secuestros y estuvo en una casa varias horas

  2. Diana Ospina, desaparecida en Bogotá
    Diana Ospina, desaparecida en Bogotá
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Diana Ospina alcanzó a tomar foto clave antes de desaparecer: quedó el registro

Andrés Vázquez, reside habitualmente en Bucaramanga y venía de cumplir una agenda política en Ocaña, Norte de Santander. Su entorno también destacó que el candidato lidera una campaña mediática en defensa de los derechos de autores y compositores, postura que lo ha mantenido en una confrontación pública con la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

Publicidad

Las autoridades mantienen operativos en el sur del departamento para esclarecer si esta misteriosa llamada y la posterior salida de este corresponden a una acción criminal o a otras circunstancias aún no determinadas.

Mira también: Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colombia

Secuestro