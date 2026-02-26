Revelan nueva pista en desaparición del candidato Andrés Vázquez; una llamada

Continúa la incertidumbre en el departamento del Cesar tras confirmarse la desaparición de Andrés Vázquez, candidato al Senado por el Partido Conservador. En donde se conoció que el dirigente político fue visto por última vez en la madrugada del miércoles 25 de febrero en el municipio de Pelaya, después de atender una llamada telefónica.

Las autoridades tras la recolección de la información de los familiares comentaron que alrededor de las 5:00 de la mañana el candidato al Senado recibió una llamada a su teléfono celular que lo motivó a levantarse de inmediato y prepararse con rapidez para salir de su casa.

Puedes leer: Video: camioneta arrolla a presuntos fleteros y frustra robo de $30 millones



Por otro lado, los testigos relataron que, mientras el candidato se acercaba a la puerta principal, se escuchó el sonido de una motocicleta aproximándose a la residencia. Tanto es así que la esposa de Andrés Vásquez salió de su vivienda en una moto, lo que despertó preocupación de ella.



Uno de los detalles que conocieron las autoridades del caso es el estado en que fue encontrado su vehículo personal. El padre del candidato, al notar que su hijo había abandonado la habitación, salió a la calle y descubrió el carro con la puerta abierta.



¿Qué más se conoció de la desaparición de Andrés Vázquez?

De igual forma, se conoció que en el interior del automóvil, el candidato político dejó elementos que habitualmente llevaría consigo: su teléfono celular, su cartera y sus documentos personales. Además de que todavía no hay información de testigos en la zona, ni videos de las zonas cercanas.

Puedes leer: Conductor de taxi en el que retuvieron a Diana Ospina se entregó a la Fiscalía

Ante esta situación, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, encabezó un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación. Aunque el caso se maneja formalmente como una desaparición y no se ha confirmado un secuestro.

Publicidad

Andrés Vázquez, reside habitualmente en Bucaramanga y venía de cumplir una agenda política en Ocaña, Norte de Santander. Su entorno también destacó que el candidato lidera una campaña mediática en defensa de los derechos de autores y compositores, postura que lo ha mantenido en una confrontación pública con la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

Publicidad

Las autoridades mantienen operativos en el sur del departamento para esclarecer si esta misteriosa llamada y la posterior salida de este corresponden a una acción criminal o a otras circunstancias aún no determinadas.

Mira también: Se conoce identidad de taxista que recogió a Diana Ospina y su historial judicial