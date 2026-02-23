Diana Ospina alcanzó a tomar foto clave antes de desaparecer: quedó el registro

Diana Ospina alcanzó a hacer un movimiento que hoy se convirtió en una de las pistas más importantes de su desaparición: tomó una fotografía segundos antes de quedar sola en la calle. El momento quedó registrado en un video de cámaras de seguridad y muestra lo que fueron sus últimos pasos tras salir del establecimiento nocturno en Chapinero.

Las imágenes dejan ver que Diana salió por la misma calle del lugar, tomada del brazo de quien sería su amiga. Ninguna de las dos iba acompañada por más personas. Caminaron juntas hasta una esquina donde suelen detenerse vehículos para recoger pasajeros. Allí, la escena se separa en dos caminos: su amiga aborda un carro particular, mientras Diana se queda unos instantes revisando su celular.

El video muestra que antes de despedirse, Diana levanta su teléfono y toma una fotografía al vehículo que recoge a su amiga. Luego la abraza y se queda sola en el lugar. Ese gesto, que para muchos parecía rutinario, hoy es interpretado como una acción de cuidado y atención, un intento de dejar constancia del carro que se llevaba a su acompañante.

Después de ese momento, Diana camina unos pasos hacia el sur por la misma vía, aparentemente revisando una aplicación en su celular. Minutos después, se acerca a un taxi que pasa por el lugar, cruza un par de palabras con el conductor y sube sola al asiento trasero. El vehículo arranca y ese se convierte en el último registro visual conocido de ella.

Últimos pasos de Diana Ospina tras salir de Theatron /Foto: redes sociales

La foto que tomó antes de quedarse sola

Según lo que se observa en el video, Diana tomó la foto del carro de su amiga como un gesto de protección y de estar pendiente del recorrido de quien la acompañaba esa noche. Era una manera de dejar registro del vehículo en el que se iba su amiga, algo que muchas personas hacen cuando salen de madrugada para sentirse más tranquilas.

Sin embargo, el desenlace fue totalmente opuesto: la persona que se fue acompañada llegó a su destino, mientras que Diana fue quien quedó sola y terminó desapareciendo. Ese detalle ha generado un fuerte impacto entre familiares y conocidos, pues la imagen captada por ella misma terminó convirtiéndose en una pista indirecta dentro de la investigación.

La familia ha explicado que ese comportamiento coincide con la forma de ser de Diana: cuidadosa, pendiente de los demás y acostumbrada a avisar dónde estaba y con quién se movía. Por eso, el hecho de que tomara una foto antes de despedirse refuerza la idea de que no tenía intención de desaparecer ni de cortar comunicación.

Diana Ospina, desaparecida en Bogotá

Publicación en Instagram de Diana Ospina

Horas después de ese recorrido, ocurrió otro hecho que hoy resulta inquietante. En el perfil de Instagram de Diana apareció una historia en la que se informaba que había perdido su celular. La publicación llamó la atención de sus allegados, ya que no era común que ella se expresara de esa manera ni que dejara mensajes tan breves sin contexto.

La familia cree que ese mensaje no habría sido escrito por ella. Consideran que, para ese momento, su teléfono ya estaba en manos de otra persona. Esa hipótesis se apoya en que, tras esa publicación, no hubo más actividad normal en sus redes ni comunicación directa con sus contactos cercanos.

Mientras las autoridades revisan los registros de cámaras y los movimientos posteriores a su salida, ese video se ha convertido en una pieza clave para reconstruir su ruta. El detalle de la foto, el abrazo de despedida y el momento exacto en que queda sola permiten establecer con precisión cómo se desarrollaron sus últimos minutos en la vía pública.