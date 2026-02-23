Universitaria fue encontrada sin vida en su apartamento; su pareja sería el responsable

Durante la noche del 20 y la madrugada del sábado 21 de febrero se registró un nuevo feminicidio en la zona norte de Bogotá. La víctima fue identificada como Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, quien habría sido atacada por su pareja sentimental tras una discusión que escaló de manera violenta.

Según información preliminar, la joven cursaba octavo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Unicervantes. De acuerdo con las autoridades, el hombre presuntamente la habría asfixiado en medio de una confrontación ocurrida al interior de la vivienda.

Vecinos de un conjunto residencial en la localidad de Usaquén alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre en un apartamento que, al parecer, intentaba atentar contra su vida. El periodista conocido como ‘Gato’ Gómez señaló que, tras los hechos, el sujeto habría intentado lanzarse al vacío.



Una vez recibida la alerta, uniformados se desplazaron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida de la joven dentro del inmueble. El presunto responsable fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras los familiares de la víctima exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Universitaria fue encontrada sin vida en su apartamento en Bogotá; su pareja sería el responsable Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoce del caso de Laura Valentina Lozano?

Una vez se conoció este caso, la Universidad Unicervantes compartió un comunicado en sus redes sociales en el cual lamentan el fallecimiento de Laura, mientras le expresan condolencias a sus familiares, amigos y compañeros e invitó a la comunidad educativa a orar por ella.

“Ella había subido al apartamento porque iba a recoger las maletas, ya esa relación había culminado. El individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente trata de quitarse la vida”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho en una declaración a Caracol Radio.

Así mismo, se conoció que la madre de la víctíma contó para Qhubo que la relación que tenían ellos dos era muy tóxica y pese a que terminó a mediados de enero del año pasado, aún mantenian contacto. De igual forma, reveló que esta duro 3 años y según ella hubo maltrato psicologíco.

Laura Valentina Lozano se vuelve otro más en la lista que tiene la Secretaría de la Mujer, quien mencionó que entre el 2023 y 2024 se presentaron 47 feminicidios en Bogotá; en el cual, el 49 % de estos casos hubo múltiples formas de violencia por el agresor previamente.

Por otro lado, esta misma entidad comentó que los feminicidios más frecuentes fueron la física (70 %), psicológica (65 %), verbal (48 %), económica (30 %), patrimonial (26 %), sexual (17 %), vicaria (13 %) y acoso (4 %), en donde, la modalidad más recurrente es el relacionado con la pareja o expareja de la mujer como víctima.