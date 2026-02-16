Empresario asegura que lo retuvieron en centro comercial de Bogotá: “Como delincuente”

Víctor Molina Afanador, el empresario denunció una presunta retención ilegal en el norte de Bogotá. Todo inició el pasado 14 de febrero, cuando en el parqueadero del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, donde, según su relato, se le impidió la salida durante casi cuatro horas a pesar de haber cumplido con los pagos y requisitos exigidos.

El incidente comenzó hacia las 6:49 a. m., hora en la que el empresario ingresó al establecimiento para realizarse unos exámenes de salud. Según explicó el afectado, tras lavarse las manos, el papel del tiquete de parqueadero se humedeció, lo que provocó que la tinta del código QR se borrara e impidiera la lectura en el sistema automatizado de salida.

Ante esta situación, el personal del centro comercial le notificó que debía cancelar una penalidad de 50.000 pesos. A lo que Víctor Molina Afanador aseguró haber realizado el pago de inmediato; sin embargo, para su sorpresa, la salida no fue autorizada. “Llevo aquí dos horas y nada que me dejan salir”, manifestó el empresario en una grabación realizada durante el altercado.



A pesar de que el ciudadano presentó su cédula de ciudadanía y los documentos que lo acreditaban como el propietario legítimo del vehículo, la seguridad del lugar persistió en la negativa de dejarlo retirar. Lo que provocó que este buscara apoyó de las autoridades para resolver esta situación.

¿Cómo resolvió la situación Víctor Molina Afanador?

Sin embargo, se conoció que el reporte indica que los uniformados manifestaron que su actuación era limitada por tratarse de una propiedad privada. De igual forma, denunció que la operación de seguridad estaba siendo coordinada en ese momento por una encargada de servicios de aseo.

La situación solo logró destrabarse tras la llegada de la abogada del empresario, quien intervino argumentando un presunto exceso de autoridad por parte de la administración del lugar. Solo entonces, después de casi cuatro horas de espera, se le permitió abandonar las instalaciones. “Es increíble que yo tenía el papel, pagué, mostré mi cédula y aun así fui tratado como un delincuente”.

Ante la controversia y la viralización de los videos, el centro comercial Hacienda Santa Bárbara emitió una respuesta oficial. Según informaron a Noticias RCN, el establecimiento cuenta con “extremas medidas de seguridad” diseñadas específicamente para evitar el hurto de vehículos. La administración defendió que las verificaciones realizadas eran necesarias para confirmar la propiedad del automóvil antes de autorizar su salida del recinto.