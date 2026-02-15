Aparece cifra crucial en el caso de Gustavo Aponte; refuerza línea de investigación

El fallecimiento de Gustavo Aponte, propietario de Arroz Sonora, ocurrido el pasado 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una investigación nacional. Esto debido a que se filtró una versión de un investigador del caso, el cual muestra que tras este caso ya son cinco arroceros que han perdido la vida desde 2023.

Tanto es así que según un investigador que habló con El Tiempo, al menos cinco empresarios vinculados al cultivo de arroz han perdido la vida a tiros desde el año 2023. Así mismo, se conoció que el ataque contra Aponte, fue un trabajo de investigación y coordinación.

A lo cual una de las hipótesis que manejan las autoridades, según la revista Semana, es que el crimen fue ejecutado por las denominadas "oficinas de sicarios". Esto debido a la precisión que se ejecutó este atentado, además del estudio del día a día que había en contra del empresario.



Un elemento clave que refuerza esta hipótesis son las amenazas de extorsión que el empresario habría recibido previamente, las cuales fueron confirmadas por el periodista y amigo cercano de la víctima, Felipe Arias, quién declaró en redes sociales que este estaba siendo presionado.



¿Cuáles han sido los otros cinco arroceros que perdieron la vida junto a Gustavo Aponte?

De acuerdo con la información de El Tiempo, en los últimos tres años se registraron otras situaciones similares contra empresarios del mismo gremio arrocero. Por lo cual, las autoridades ya comienzan a mencionar un grupo de violencia focalizada contra las personas de este gremio.

• Campo Elías Urrutia: Falleció en diciembre de 2025 en su finca en Tauramena, Casanare. Este era una figura clave ya que formaba parte de la junta directiva de Fedearroz.

• Carlos Yorelmy Duarte Díaz: En 2024 sufrió un ataque en un restaurante en Bogotá, cerca del búnker de la Fiscalía.

• Mario Patiño: Víctima de un ataque sicarial en Armenia durante 2024, en el cual también perdió la vida su hijo.

• Álvaro Londoño Restrepo y Zaida Restrepo: Una pareja de productores atacada en el departamento del Meta en diciembre de 2023.

Además del caso de Gustavo Aponte, por lo cual la línea de investigación que mayor fuerza cobra es la de posibles extorsiones. Además de que se comenzaron a analizar denuncias del gremio que señalan la exigencia de pagos por hectárea sembrada a los productores.

Sin embargo, no es la única vía que se explora. También se estudian posibles disputas económicas y la infiltración de organizaciones criminales que podrían estar utilizando el negocio del arroz para actividades ilícitas. debido al caso de Yorelmy Duarte quien tenía posibles lazos con bandas de narcotráfico.

