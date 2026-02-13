Esto hacía el empresario Gustavo Aponte horas antes de su fallecimiento en Bogotá

La tarde del miércoles 11 de febrero de 2026, el empresario Gustavo Aponte, dueño de la marca Arroz Sonora, y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, perdieron la vida en un ataque sicarial, después de que ellos estaban saliendo de un gimnasio de Bogotá.

Una vez fueron avanzando los días, comenzaron a aparecer detalles por las autoridades y las cámaras de seguridad. Inicialmente se conoció que Aponte había ingresado a un gimnasio del sector después de la 1:30 p. m, mientras su escolta lo esperaba afuera. Cerca de las 3:40 p. m., al salir del establecimiento, el sicario, quien vestía traje y corbata, recibió una llamada para actuar.

Las autoridades afirmaron que al menos tres personas participaron en el crimen, movilizándose en dos motocicletas. Mientras que el atacante se aproximó a las víctimas y disparó de manera reiterada; se conoció que Gustavo Aponte recibió un impacto fatal, mientras que Gutiérrez Garzón fue alcanzado por tres disparos.



Posteriormente, se conoció que el responsable huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la vía principal con rumbo hacia el centro de la ciudad.



¿Qué estaba haciendo Gustavo Aponte antes de estar en el gimnasio?

Horas antes de perder la vida, alrededor de las 6:30 a. m., el empresario había ejercido por primera vez como ministro extraordinario de la comunión en la parroquia La Inmaculada Concepción del Chicó.

De igual forma, se conoció que Gustavo Aponte lideraba la Fundación Gustavo Aponte Rojas, una obra social en el barrio Patio Bonito que atiende a 200 niños y adolescentes vulnerables.

Tanto es así que testimonios de sus conocidos lo llegaron a describir como un hombre de fe, padre de cuatro hijos y un líder comprometido con la asistencia psicosocial y alimentaria de menores desprotegidos.

Por lo cual, se conoció que la Policía Metropolitana de Bogotá recolectó cerca de 50 videos de cámaras de seguridad, material que permitió identificar a uno de los presuntos implicados en el doble homicidio, en el cual también dio a conocer las pistas alrededor de este caso.

La llamada recibida por el sicario instantes antes de accionar el arma es una de las pistas centrales, ya que sugiere un seguimiento detallado y una coordinación externa para alertar sobre los movimientos exactos del empresario.

