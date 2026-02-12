Descubren detalles clave en caso de empresario que perdió la vida frente a gimnasio en Bogotá

Este miércoles 12 de febrero se presentó el ataque en el que el empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta perdieron la vida cuando salían de un gimnasio Bodytech. Ambos recibieron disparos a quemarropa por parte de un sicario que posteriormente huyó del lugar. Asimismo, se conoció que el atacante habría esperado a las víctimas durante más de 15 minutos.

Ante esto se conoció que las cámaras de seguridad del sector captaron cómo, a las 3:45 de la tarde, las personas escucharon los disparos y empezaron a correr, en donde encontraron a Gustavo Andrés Aponte y su acompañante tendidos en el suelo con heridas de arma de fuego.

Las autoridades comentaron que primero le dispararon al escolta, quien era un policía retirado y después al empresario, pese a la rápida atención de las ambulancias que llegaron al punto y llevaron las víctimas fueron trasladas a la Clínica El Country, pero ambos llegaron sin vida debido a las heridas que tenían.



¿Qué encontraron las autoridades en el caso de Gustavo Andrés Aponte ?

La investigación de la Policía Judicial y la Fiscalía se centra actualmente en tres elementos fundamentales hallados en la escena y en los videos de vigilancia, inicialmente, encontraron que el sicario estaba con corbata, esto con el fin de no levantar sospechas en el exclusivo sector.

Donde en las cámara de seguridad evidenciaron que el autor material vestía un traje formal y corbata. Una vez cometió este crimen, el sicario corrió hacia la carrera Séptima, donde lo esperaba un cómplice en una motocicleta Apache 200. La ubicación del vehículo ya había sido definida previamente para facilitar un escape rápido.

Por otro lado, se conoció que la camioneta de Gustavo Andrés Aponte tenía placas diplomáticas, detalle que se encuentra en investigación. Cabe destacar que este era un reconocido empresario, propietario de la marca Arroz Sonora y miembro del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas.

Luis Gabriel Gutiérrez era un policía retirado desde 2021 que desempeñaba labores de protección para el empresario. Hasta el momento, las autoridades han indicado que no existían reportes de amenazas previas contra ninguno de los dos hombres, situación que se encuentra en investigación.

