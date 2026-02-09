Mujer es herida con arma traumática en robo en el norte de Bogotá; había sacado millones

Una escena de tensión quedó registrada en video este lunes 9 de febrero en el norte de Bogotá, cuando una mujer fue interceptada tras salir de una entidad bancaria a la que había ingresado minutos antes.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 100 con carrera 62, cerca del centro comercial Iserra 100, una zona con alto flujo de peatones y vehículos durante gran parte del día.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, la mujer acababa de retirar una suma cercana a los 3 millones de pesos cuando fue abordada por un sujeto que se movilizaba como parrillero en una motocicleta. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo el hombre desciende rápidamente del vehículo y forcejea con la víctima para quitarle un bolso que llevaba en la mano.

El momento generó alarma entre quienes se encontraban en el sector, pues todo ocurrió a plena luz del día. Durante el forcejeo, el agresor accionó un arma traumática e impactó a la mujer en una de sus piernas. Tras esto, el sujeto logró huir junto a su cómplice en la motocicleta, perdiéndose entre el tráfico de la zona.

Testigos relataron que la mujer quedó tendida por varios segundos en el lugar mientras algunas personas intentaban auxiliarla y alertaban a las autoridades. Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al sitio para atender la situación y acordonar el área.



¿Cómo está la mujer herida durante el robo?

La víctima fue trasladada a la Clínica Shaio, donde recibió atención médica. Según la información preliminar entregada por la Policía, la herida provocada por el arma traumática no reviste gravedad, aunque permanece bajo observación para descartar complicaciones. El dinero que había retirado fue entregado a los responsables del ataque durante el forcejeo.

Las autoridades confirmaron que se trata de un caso de fleteo, una modalidad en la que los delincuentes siguen a personas que salen de entidades financieras tras retirar dinero. Por este motivo, la Sijín inició la revisión de cámaras de seguridad del sector y del banco donde ocurrió el retiro, con el fin de identificar a los responsables y establecer si hubo seguimiento previo a la víctima.

Los videos captados por cámaras privadas y dispositivos de seguridad son clave para reconstruir la ruta de escape de los agresores. Según fuentes oficiales, se analiza si los responsables coinciden con un grupo que ha sido señalado por hechos similares en el norte y occidente de la capital.

Por ahora, las autoridades continúan con el rastreo de los responsables de este nuevo caso y no descartan que se trate de los mismos sujetos que han sido grabados en otros puntos de la ciudad. La investigación avanza con base en los registros de video y los testimonios recogidos en el lugar de los hechos.