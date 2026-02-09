Revelan causa del fallecimiento de Catherine O’Hara, recordada por ‘Mi pobre angelito’

Se confirmó la causa de la muerte de Catherine O’Hara, actriz recordada por millones de personas como Kate McCallister, la mamá de Kevin en la película ‘Mi pobre angelito’. El fallecimiento ocurrió el pasado 30 de enero, cuando tenía 71 años, y generó una oleada de mensajes de despedida entre fanáticos del cine y la televisión.

Durante varios días, la información se manejó con reserva. Su representante solo había señalado que la actriz murió en su casa de Los Ángeles tras una enfermedad de corta evolución. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron nuevos datos gracias al certificado emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, documento que permitió aclarar qué ocurrió con la artista.

¿Qué indicó el certificado médico?

De acuerdo con la información revelada, Catherine O’Hara falleció tras una embolia pulmonar, mientras que el cáncer rectal figuraba como enfermedad de base. El certificado también señala que su cuerpo fue cremado y que las cenizas fueron entregadas a su esposo, Robert “Bo” Welch, con quien compartió gran parte de su vida personal lejos de los reflectores.

Este informe puso fin a las especulaciones que se habían generado en redes sociales, donde muchos seguidores preguntaban por el verdadero estado de salud de la actriz y por las circunstancias de su partida.

Aunque Catherine O’Hara tuvo una carrera extensa, su imagen quedó marcada en la memoria colectiva por su papel en ‘Home Alone’, título original de ‘Mi pobre angelito’. En esta producción interpretó a Kate McCallister, una madre que enfrenta una carrera contrarreloj para regresar a casa cuando descubre que su hijo quedó solo en Navidad.

La película se convirtió en un clásico mundial y todavía hoy es una de las más repetidas en temporadas decembrinas. Gracias a ese personaje, O’Hara logró conectar con públicos de todas las edades y consolidarse como una figura querida dentro del cine familiar.

Hallan sin vida a actriz que hizo de mamá de Kevin en 'Mi pobre Angelito'

Antes de ese éxito, O’Hara ya tenía un recorrido importante en televisión. Su salto a la fama se dio con el programa ‘SCTV Network’, donde destacó por su talento para la comedia y la improvisación. Esa producción le permitió ganar su primer premio Emmy y abrirse camino en Hollywood.

Luego llegaron proyectos con directores reconocidos como Martin Scorsese en ‘After Hours’ y Tim Burton en ‘Beetlejuice’, donde volvió a mostrar su versatilidad interpretativa. Con el paso del tiempo, su nombre se volvió habitual tanto en cine como en series.

En 2020 obtuvo un nuevo Emmy gracias a su papel en ‘Schitt’s Creek’, serie en la que interpretó a Moira Rose, una madre excéntrica que se convirtió en uno de los personajes más citados de la televisión reciente. Su actuación fue celebrada por la crítica y por el público, que la adoptó como uno de los íconos del formato.

En los años recientes, Catherine O’Hara seguía activa. Participó en producciones como ‘The Last of Us’ y también hizo parte de ‘The Studio’, serie de Apple TV en la que dio vida a Patty Leigh, una exdirectiva de un estudio cinematográfico que orienta a los nuevos líderes de la industria.