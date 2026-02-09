La nueva propuesta de Luis Alfonso a su esposa que conmovió a sus seguidores

Luis Alfonso volvió a ser noticia por un gesto que tocó fibras entre sus seguidores. El cantante colombiano anunció en sus redes sociales que le propuso matrimonio nuevamente a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín Velásquez, con quien lleva casi nueve años de relación y seis de matrimonio. El momento fue compartido en Instagram y rápidamente generó comentarios de apoyo y mensajes de admiración por la solidez de su familia.

El artista explicó que quiso repetir la propuesta como una forma de reafirmar su compromiso con la mujer que ha estado a su lado en los momentos más duros y en los más felices. Juntos han construido un hogar que hoy integran también sus tres hijos: Jerónimo, Laura y Agustín, además de sus mascotas, que suelen aparecer con frecuencia en las publicaciones del cantante.

La historia de Luis Alfonso ha estado marcada por experiencias difíciles desde muy joven. Su padre murió cuando él era apenas un bebé y, con el paso del tiempo, su madre rehízo su vida. Sin embargo, el ambiente familiar no era fácil y el cantante tuvo que salir a trabajar siendo aún niño. Años después llegó su primer contacto con la música gracias al grupo Caña Verde, etapa que él mismo ha recordado como clave para encontrar un rumbo distinto.

El encuentro con Luisa Fernanda se dio en una feria equina. Ella hacía parte del equipo de seguridad del evento y él estaba allí para cumplir con una presentación. Fue en ese escenario donde el cantante decidió acercarse, hablarle e invitarla a salir. Desde entonces no se separaron. Con el tiempo formaron una familia y ella fue una de las personas que más insistió para que Luis Alfonso participara en el programa ‘A Otro Nivel’, lo que impulsó su carrera a nivel nacional.



Los inicios de Luis Alfonso y su esposa

Los primeros años como pareja no fueron sencillos. El propio artista ha contado que hubo momentos en los que no tenían dinero suficiente para cubrir gastos básicos. En entrevistas ha recordado que muchas veces tenían que reunir monedas para comprar leche para su hijo mayor y que durante un tiempo fueron sus suegros quienes los ayudaron a salir adelante. Esa etapa marcó profundamente su visión de la familia y su manera de valorar lo que hoy tiene.

Parte de esa historia quedó plasmada en su canción ‘El corrido de mi vida’, donde narra episodios de su infancia y adolescencia. En la letra recuerda cómo tuvo que enfrentar situaciones difíciles y cómo aprendió a resistir en medio de la carencia.

En una conversación con Laura Acuña, el cantante comparó su pasado con el de un perro que vive en la calle y aprende a defenderse porque no conoce otra realidad. Según explicó, fue Luisa quien le mostró lo que significaba tener un hogar y una familia estable.

La nueva propuesta de matrimonio llega en un momento en el que Luis Alfonso atraviesa una etapa de madurez personal y profesional. Su música sigue conectando con el público porque habla de vivencias reales, y su vida familiar se ha convertido en una de las facetas más comentadas por quienes lo siguen. Para muchos, este gesto representa una manera de renovar promesas y reconocer el camino recorrido juntos.

En redes sociales, sus seguidores destacaron que no es común ver a una pareja que, después de varios años, decida revivir un momento tan simbólico como una propuesta de matrimonio. Otros resaltaron el valor de mostrar que el amor también se construye con esfuerzo y constancia. La publicación se llenó de mensajes felicitando a la pareja y celebrando que sigan apostándole a su relación.