Hermana de Yeison Jiménez advierte delicada situación tras la partida del cantante

La familia del fallecido cantante de música popular, Yeison Jiménez, atraviesa uno de los momentos más difíciles tras su repentino deceso y en medio del duelo también han tenido que enfrentar situaciones delicadas relacionadas con el uso indebido de su nombre.

La hermana del artista, Lina Jiménez, hizo un llamado público para alertar sobre un problema que, según explicó, se viene presentando después del fallecimiento del artista y que podría afectar a seguidores y personas cercanas a su entorno.

Puedes leer: El curioso regalo que le dejó Yeison Jiménez a Georgy Parra; ¿se despidió?



Mensaje oficial de la hermana de Yeison Jiménez

A través de sus redes sociales, la familiar del intérprete decidió pronunciarse para denunciar la existencia de cuentas falsas y perfiles no autorizados que estarían utilizando el nombre del cantante y el de una supuesta empresa ligada a él para engañar a la gente.

En su mensaje, pidió que estas prácticas no continúen y que los seguidores estén atentos para no caer en posibles fraudes o engaños.

Según explicó, estas cuentas no pertenecen a la familia ni hacen parte de los canales oficiales que manejaban la imagen y los asuntos profesionales del artista.

Por eso, solicitó a los usuarios que no interactúen, no envíen dinero ni compartan información personal, por el contrario, ayuden a reportar estos perfiles para evitar que más personas resulten afectadas.

Publicidad

Redes sociales de Lina Jiménez Foto: captura de pantalla Instagram linajimenez.g

Publicidad

Lina enfatizó la importancia de tener cuidado con estos perfiles que, según explicó, no tienen relación alguna con la familia ni con los canales oficiales del cantante. En sus palabras, la hermana de Yeison fue clara al pedirle a la gente que no sea víctima de posibles fraudes.

“Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, escribió Lina en la red social, haciendo referencia directa a una de las cuentas fraudulentas que aparentemente está utilizando el nombre del artista.

Puedes leer: Georgy Parra le dañó una canción a Yeison Jiménez: "Me equivoqué"

La familia ha tenido que enfrentar no solo el dolor emocional, sino también situaciones externas que, según señalaron, buscan aprovecharse del nombre y la imagen del artista en un momento de vulnerabilidad.

La hermana del cantante aseguró que este tipo de acciones no solo generan confusión, sino que también afectan el legado que Yeison Jiménez construyó durante años de carrera.

En este momento, el canal de WhatsApp se encuentra saturado, por lo que no se están atendiendo solicitudes a través de esa vía. La comunicación oficial se está realizando exclusivamente por medio de Instagram, donde el equipo responde los mensajes conforme a su disponibilidad.

Publicidad

Asimismo, aseguraron que los pedidos se están manejando con total seguridad y confiabilidad. Indicando que trabajan de manera constante para cumplir con todas las órdenes, realizando envíos diarios que oscilan entre 150 y 200 pedidos, con el propósito de normalizar la operación lo antes posible.

Además, agradeció el apoyo y el cariño que han recibido por parte del público, pero insistió en la importancia de proteger la memoria del cantante y evitar que terceros se beneficien de manera indebida.

Publicidad

Mira también: Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones inéditas, revela productor Georgy Parra