Desacuerdos entre Yeison Jiménez y Maluma para colaboración musical, según Georgy Parra

La unión de Maluma y Yeison Jiménez prometía sacudir la industria musical, y aunque la canción existe y está prácticamente terminada, su proceso de creación fue un campo de batalla de ideas.

En una primicia para el Klub de la Kalle, Georgy Parra confesó que la relación profesional entre ambos astros estuvo marcada por un "tire y afloje" constante sobre la dirección artística del tema.

¿Cómo fue el proceso de creación de la canción de Yeison Jiménez y Maluma?

El proceso comenzó cuando Yeison le envió a Maluma tres propuestas de canciones distintas para elegir. Sin embargo, la respuesta del 'Pretty Boy' no siempre coincidía con las expectativas de Jiménez.



Parra relató entre risas y nostalgia cómo Yeison se quejaba en la intimidad del estudio: "Pero este huevón ¿por qué me mandó esta si me gusta la otra?".



Maluma, por su parte, enviaba versiones modificadas o elegía temas que Yeison no consideraba los más fuertes, lo que generó una dinámica de negociación creativa que duró meses. A pesar de estos desacuerdos menores, la admiración mutua prevaleció.

Según Parra, las voces de Yeison ya estaban listas y Maluma estaba terminando de ajustar sus partes antes del accidente.

A pesar de los rumores, Parra aclaró que el lanzamiento de la canción con Maluma no estaba planeado para ser inmediato. La logística para coordinar a dos artistas de este calibre, sumada a sus apretadas agendas, obligaba a un lanzamiento muy bien planeado que aún no tenía fecha fija.

Ahora, la decisión final sobre si esta canción verá la luz recae tanto en la familia de Yeison como en el propio Maluma.

Lo que es seguro, según el productor, es que el material es de una calidad excepcional y representa un puente histórico entre el género urbano y el popular.

