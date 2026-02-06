Publicidad

PRIMICIA: El último audio de Yeison Jiménez antes de fallecer; mensaje a Georgy Parra

En exclusiva para El Klub de La Kalle, se revela el audio final de Yeison Jiménez a su productor musical Georgy Parra, además de contar sus planes para 2026.

Foto: Redes de Yeison Jiménez y Georgy Parra
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

En una entrega informativa sin precedentes, El Klub de La Kalle ha conmocionado al mundo del entretenimiento al revelar, en estricta primicia y exclusiva, el último registro de voz de la leyenda de la música popular, Yeison Jiménez.

El audio, enviado apenas un día antes del accidente que segó su vida, muestra a un artista en la cúspide de su creatividad, desbordante de fe y con planes que prometían revolucionar la industria musical en 2026.

Puedes leer: PRIMICIA: Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones; hay colaboraciones

Esta revelación, compartida directamente por su productor y amigo cercano, Georgy Parra, durante una emotiva entrevista en los micrófonos de El Klub de La Kalle, permite a los seguidores conocer las últimas voluntades y el estado de ánimo de un ídolo que se despidió hablando de "música por toneladas".

La atmósfera en el estudio de El Klub de La Kalle se tornó solemne cuando se reprodujo la nota de voz enviada el 9 de enero a las 2:00 p.m.. En el mensaje, Yeison Jiménez se dirigía a Parra con la vitalidad que lo caracterizaba:

"Tengo mucha música, Jordi... música por toneladas, perro". El artista, profundamente creyente, cerraba habitualmente sus mensajes con bendiciones y alabanzas, una costumbre que mantuvo hasta su último contacto.

Georgy Parra relató en esta exclusiva de El Klub de La Kalle que respondió con entusiasmo, instándolo a "romper este 2026", a lo que Jiménez contestó con un "Amén, rey".

Nadie imaginaba que, apenas 24 horas después, la cita programada para las 5:30 p.m. en una sala del Country Club de Medellín quedaría vacía. Esa reunión era crucial; el equipo debía recibir el material final para ejecutar los ambiciosos planes que ya estaban en marcha.

Colaboración musical de Maluma y Yeison Jiménez

Uno de los puntos más reveladores de esta primicia en El Klub de La Kalle fue la mención de proyectos que quedaron en el tintero. Entre ellos, destaca una esperada colaboración con Maluma.

Según Parra, aunque no era un lanzamiento inminente debido a las agendas de ambos, la canción ya estaba en proceso de finalización. Yeison había enviado tres propuestas al "Pretty Boy", y estaban en el proceso de decidir cuál de ellas sería la definitiva.

Además de su éxito comercial, Jiménez tenía un anhelo espiritual profundo. En El Klub de La Kalle, se recordó su deseo de hacer un alto en su carrera a los 35 años para dedicarse a la música cristiana.

Como legado de esta faceta, dejó grabada una canción "divina" junto a Alex Campos, la cual fue protagonista de un emotivo homenaje con drones en el estadio El Campín,.

La entrevista en El Klub de La Kalle no solo se centró en la música, sino en los lazos humanos. Georgy Parra compartió detalles íntimos, como el origen de un cuadro en homenaje a Yeison, realizado en acrílico y lámina de oro, que ahora reposará en su estudio. "Él fue feliz en ese estudio", mencionó Parra con nostalgia.

Otro tesoro revelado en esta primicia es un cuaderno personal donde Jiménez escribió y firmó la letra de "MLP" mientras grababa voces, un objeto que será enmarcado junto al cuadro conmemorativo.

Incluso se mencionó un gesto de desprendimiento del cantante, quien en una ocasión le regaló a Parra el buzo que llevaba puesto simplemente porque a su productor le gustó.

Mira también: Revelan el último audio de Yeison Jiménez a su productor; habló de sus planes

