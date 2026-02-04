Imitador dice cuál fue el error por el que cree que la familia de Yeison Jiménez lo vetó

Un cantautor de música popular conocido como 'Arboleda' sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no puede presentarse como tributo de Yeison Jiménez ni interpretar públicamente sus canciones bajo esa identidad.

La noticia se dio a conocer por medio de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que recibió un comunicado por parte del equipo legal y de la familia del artista fallecido.

Todo ocurre después de que se confirmara la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido minutos después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá.

Tras el fallecimiento, su entorno familiar y jurídico emitió un pronunciamiento en el que recordó que el nombre, la imagen y la obra musical del cantante están protegidos por las normas de derechos de autor y derechos conexos.

En ese mensaje, se pidió respeto por el legado del artista y se solicitó evitar cualquier uso no autorizado de su música, su imagen o su identidad artística. La intención, según se explicó, es preservar su obra y evitar que se utilice sin el debido permiso.

Imitador revela el error por el que la familia de Yeison Jiménez lo vetó

¿Qué pasó con el imitador de Yeison Jiménez?

Juan Sebastián Arboleda contó que fue notificado directamente por los abogados del cantante. Según explicó, ya no podrá usar el nombre de Yeison Jiménez ni presentarse como su tributo en escenarios ni en publicidad.

“Les tengo una noticia bastante triste. Recibí un comunicado donde me dicen que no puedo seguir usando el nombre de él ni presentarme como su tributo”, dijo en su video.

El artista también aclaró que su trabajo como imitador comenzó antes del fallecimiento del intérprete y que su intención siempre fue rendirle un homenaje. Según explicó, llevaba más de un año realizando presentaciones bajo ese formato y muchas personas lo conocían precisamente por esa faceta.

“Siempre va a ser el cantante que me inspiró. Fue quien me motivó a seguir en este camino de la música”, agregó.

Él cree que el problema fue el uso del logo del cantante

Arboleda también explicó cuál cree que fue el detonante de la decisión tomada por los abogados. Según su versión, todo se habría originado por una imagen publicitaria en la que apareció el logo oficial de Yeison Jiménez.

“Esto comenzó por una falla publicitaria. Se hizo una imagen donde aparecía el logo de él, y ahí fue cuando se generó todo el problema”, aseguró.

De acuerdo con su relato, ese material fue publicado como parte de la promoción de sus presentaciones, sin medir que podía interpretarse como un uso no autorizado de elementos asociados a la marca del cantante.

El imitador insistió en que su intención no era apropiarse del nombre ni de la imagen del artista, sino rendirle un homenaje desde el respeto. Sin embargo, reconoció que debe acatar la decisión y cambiar la forma en la que se presenta ante el público.

“De ahora en adelante soy Arboleda, el homenaje”, dijo, dejando claro que seguirá en la música, pero sin utilizar el nombre ni la identidad visual de Yeison Jiménez.