Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado

La industria de la música popular en Colombia aún no se recupera del impacto sufrido el pasado 10 de enero de 2026, cuando un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, apagó la voz de Yeison Jiménez a sus 34 años. Sin embargo, mientras los fanáticos lloran su partida, una nueva tormenta se gesta en los despachos judiciales.

La familia del artista, encabezada por su madre Luz Mery Galeano, ha decidido blindar el patrimonio intelectual y la imagen del cantante, enviando notificaciones oficiales para detener cualquier uso no autorizado de su marca.

El caso más emblemático de esta ofensiva legal es el de Juan Felipe Arboleda, quien bajo el nombre artístico de "Arboleda Oficial" se consolidó como el tributo principal de Jiménez tras su exitoso paso por el programa televisivo 'Yo Me Llamo'.



Arboleda, quien llevaba más de un año recorriendo escenarios con el repertorio del caldense, confirmó mediante un video en sus redes sociales que recibió una comunicación formal que le prohíbe de manera tajante seguir utilizando el nombre, la imagen o el logo del fallecido intérprete.

Esta medida no es un hecho aislado contra un solo artista, sino una estrategia general del equipo jurídico de los Jiménez para proteger un contenido que consideran estrictamente bajo derechos de autor.

Según el equipo del cantante, cualquier actividad relacionada con el legado musical y los derechos de imagen debe contar con una autorización previa, lo que pone en jaque a otros imitadores que solían presentarse en eventos públicos.

La familia ha justificado este "tatequieto" debido a la proliferación de personas que intentan lucrarse de la coyuntura del luto. De hecho, se han identificado más de siete perfiles falsos en redes sociales que utilizan la identidad de Yeison Jiménez para comercializar productos y servicios sin ningún tipo de consentimiento legal.

La intención de los allegados es centralizar la gestión de la marca para evitar confusiones en el público y garantizar que el respeto a la memoria del intérprete de "Bendecida" sea la prioridad.

Por su parte, Arboleda se mostró visiblemente afectado por la noticia, aclarando que su intención nunca fue el oportunismo, ya que su proyecto de tributo existía mucho antes del fatal accidente. No obstante, admitió que un error publicitario de su equipo —al utilizar el logo oficial de Yeison Jiménez en un cartel— pudo haber sido el detonante de la acción legal.

Ante la imposibilidad de cumplir con una agenda que ya tenía fechas pactadas hasta el mes de junio, el imitador anunció que se reinventará bajo el nombre de "Arboleda, el homenaje", buscando cumplir sus compromisos comerciales sin infringir la ley.

En Colombia, la protección de los nombres artísticos como marcas comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio otorga a los herederos derechos exclusivos de explotación económica.

