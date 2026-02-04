Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
FAMILIA DE YEISON JIMÉNEZ TOMA DECISIÓN JURÍDICA
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado

Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado

A menos de un mes del fallecimiento del 'Aventurero', su familia y equipo jurídico han impuesto un firme control sobre su imagen y nombre.

Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado
Familia de Yeison Jiménez toma primera decisión jurídica y ya hay un afectado
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

La industria de la música popular en Colombia aún no se recupera del impacto sufrido el pasado 10 de enero de 2026, cuando un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, apagó la voz de Yeison Jiménez a sus 34 años. Sin embargo, mientras los fanáticos lloran su partida, una nueva tormenta se gesta en los despachos judiciales.

La familia del artista, encabezada por su madre Luz Mery Galeano, ha decidido blindar el patrimonio intelectual y la imagen del cantante, enviando notificaciones oficiales para detener cualquier uso no autorizado de su marca.

Puedes leer: Video: Nelson Velásquez rompió en llanto cantando un vallenato favorito de Yeison Jiménez

El caso más emblemático de esta ofensiva legal es el de Juan Felipe Arboleda, quien bajo el nombre artístico de "Arboleda Oficial" se consolidó como el tributo principal de Jiménez tras su exitoso paso por el programa televisivo 'Yo Me Llamo'.

Arboleda, quien llevaba más de un año recorriendo escenarios con el repertorio del caldense, confirmó mediante un video en sus redes sociales que recibió una comunicación formal que le prohíbe de manera tajante seguir utilizando el nombre, la imagen o el logo del fallecido intérprete.

Te puede interesar

  1. Canción de Luis Alfonso para Yeison Jiménez en su homenaje del Campín
    Yeison Jiménez y Luis Alfonso
    Foto: Instagram de Luis Alfonso
    Farándula

    Luis Alfonso conmovió con inesperada canción en concierto de Yeison Jiménez: "Vuela amigo"

  2. Natalia Jiménez habla de Yeison Jiménez
    Natalia Jiménez revela cómo era Yeison Jiménez como persona: “Era muy sencillo”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
    Farándula

    Natalia Jiménez revela cómo era Yeison Jiménez como persona: “Era muy sencillo”

  3. Nelson Velásquez se quiebra por Yeison Jiménez
    Video: Nelson Velásquez rompió en llanto cantando un vallenato favorito de Yeison Jiménez
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Captura de pantalla de Eventos Sírvalo Pues
    Farándula

    Video: Nelson Velásquez rompió en llanto cantando un vallenato favorito de Yeison Jiménez

Esta medida no es un hecho aislado contra un solo artista, sino una estrategia general del equipo jurídico de los Jiménez para proteger un contenido que consideran estrictamente bajo derechos de autor.

Según el equipo del cantante, cualquier actividad relacionada con el legado musical y los derechos de imagen debe contar con una autorización previa, lo que pone en jaque a otros imitadores que solían presentarse en eventos públicos.

La familia ha justificado este "tatequieto" debido a la proliferación de personas que intentan lucrarse de la coyuntura del luto. De hecho, se han identificado más de siete perfiles falsos en redes sociales que utilizan la identidad de Yeison Jiménez para comercializar productos y servicios sin ningún tipo de consentimiento legal.

Publicidad

La intención de los allegados es centralizar la gestión de la marca para evitar confusiones en el público y garantizar que el respeto a la memoria del intérprete de "Bendecida" sea la prioridad.

Te puede interesar

  1. Natalia Jiménez rompe en llanto al cantar tema de Yeison Jiménez
    Natalia Jiménez rompe en llanto al cantar tema de Yeison Jiménez
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Natalia Jiménez llora al interpretar tema con Yeison Jiménez: “Nunca pensé cantarla sola”

  2. Foto inédita de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez
    Foto inédita de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez
    /Foto: Instagram Yeison Jiménez
    Farándula

    Foto de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez; era adolescente y fan del cantante

  3. Detalle en homenaje de Yeison Jiménez
    El detalle que pocos notaron en el homenaje a Yeison Jiménez: ¿Sus cenizas?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @yeison_jimenez y redes sociales
    Farándula

    El detalle que pocos notaron en el homenaje a Yeison Jiménez: ¿sus cenizas?

Por su parte, Arboleda se mostró visiblemente afectado por la noticia, aclarando que su intención nunca fue el oportunismo, ya que su proyecto de tributo existía mucho antes del fatal accidente. No obstante, admitió que un error publicitario de su equipo —al utilizar el logo oficial de Yeison Jiménez en un cartel— pudo haber sido el detonante de la acción legal.

Publicidad

Puedes leer: Viuda de Yeison Jiménez reaparece en homenaje en El Campín, hizo llorar

Ante la imposibilidad de cumplir con una agenda que ya tenía fechas pactadas hasta el mes de junio, el imitador anunció que se reinventará bajo el nombre de "Arboleda, el homenaje", buscando cumplir sus compromisos comerciales sin infringir la ley.

En Colombia, la protección de los nombres artísticos como marcas comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio otorga a los herederos derechos exclusivos de explotación económica.

Mira también: Joven que hacía tributo a Yeison Jiménez explica por qué ya no puede interpretarlo

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula

Chismes de famosos

Chismes