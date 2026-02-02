Natalia Jiménez revela cómo era Yeison Jiménez como persona: “Era muy sencillo”

La relación entre Natalia Jiménez y Yeison Jiménez trascendió las pantallas de televisión y los escenarios. Tras el reciente homenaje en el Campín este sábado 31 de enero, la intérprete de "Creo en mí" pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle para recordar con profundo cariño quién era realmente el hombre detrás del éxito popular.

Natalia confesó que su amistad comenzó gracias a la producción de un reconocido reality musical. Pese a esto, confesó que antes no lo había escuchado, pero bastó con oirlo para saber que hacían el "match" perfecto. "Lo escuché y dije: 'Ah no, está súper chévere... me encanta su música y él es pintón... vamos a hacer el equipo Jiménez, vamos a ser los primos'", relató la artista.

Posteriormente, afirmó que lo que inició netamente en algo netamente profesional se convirtió en una amistad genuina llena de humor. Según Natalia, la química fue instantánea: "Cuando lo conocí yo vi que era súper buena onda, estábamos todo el día echándonos carrilla y nos jodíamos el uno al otro todo el día". Esa complicidad fue la que los llevó a ganar dos temporadas juntos y a sellar su amistad con una colaboración musical que tardó dos años en llegar.



¿Qué dijo Natalia Jiménez sobre Yeison Jiménez?

Uno de los puntos que más resaltó la española fue la extrema sencillez del artista de Manzanares, algo que la conectó profundamente con él, ya que ella misma se define como una persona "normal" que va al supermercado y habla con todo el mundo."Ese man era demasiado sencillo. Comía si le daban una sopa aquí en un plato roto, el man empezaba a comer", recordó Natalia con admiración.

Posteriormente, comentó que Yeison siempre buscaba darle lo mejor a su colega. "Él siempre era así... me tenía todo mi catering y tenía todo muy bonito el camerino", comentó sobre la grabación de su video musical en un rancho a las afueras de Bogotá.

Para Natalia, participar en el homenaje en el Campín fue una forma de cerrar un ciclo, ya que no pudo asistir al funeral previo. La cantante recordó que, aunque hubo lágrimas, el ambiente de celebración era exactamente lo que su amigo hubiera deseado.

"Yo conociéndolo a él, lo que le hubiera gustado era eso: la parranda", afirmó Natalia, quien cerró su presentación con "El Rey", dedicándose especialmente a él.

