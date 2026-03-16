Luto en el fútbol: Murió reconocido narrador que cantó el 5 - 0 de Colombia Vs Argentina

La noticia sacudió al mundo del deporte este lunes 16 de marzo: Marcelo Araujo falleció a los 78 años de edad. Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la televisión y la radio deportiva, pues se trataba de una de las voces más representativas y queridas de toda Sudamérica.

Aunque el público lo conoció y lo celebró bajo su famoso seudónimo, su nombre de pila era Lázaro Jaime Zilberman, una identidad que decidió transformar para construir una carrera artística inigualable en los medios de comunicación.

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¿Quién fue Marcelo Araujo?

Araujo no fue un narrador más; fue un innovador que decidió alejarse de la formalidad rígida que imperaba en las transmisiones de antaño.



Su llegada a las pantallas marcó un antes y un después gracias a su creatividad desbordante y al uso de términos descontracturados que conectaban de inmediato con el televidente.

No se limitaba a describir lo que pasaba en la cancha, sino que le imprimía un sello propio, convirtiendo cada partido en un relato lleno de matices y frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva del fútbol argentino.

Este lunes por la madrugada, falleció el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo. Tenía 78 años y en el último tiempo padecía algunos problemas de salud, informó LN+. Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez https://t.co/u3BhNzJ6rK pic.twitter.com/QhMI4AghJt — LA NACION (@LANACION) March 16, 2026

Su etapa de mayor esplendor está ligada indisolublemente al programa Fútbol de Primera.

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Allí, Araujo formó una dupla icónica junto a Enrique Macaya Márquez, una alianza periodística que pasó a la historia por ofrecer los resúmenes deportivos más coloridos y detallados de la época.

Durante más de una década, su voz fue el hilo conductor de los campeonatos de Primera División en Argentina, consolidándose como el relator principal y un referente absoluto para las nuevas generaciones de periodistas.

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Para el público colombiano, la voz de Araujo también está ligada a un momento cumbre: la histórica goleada 5-0 de la Selección Colombia contra Argentina en el Estadio Monumental, en septiembre de 1993.

Aquel relato, que narró la clasificación de la 'tricolor' al Mundial de Estados Unidos y el envío de la albiceleste al repechaje, es recordado como uno de los hitos de su vasta trayectoria profesional.



¿De qué murió Marcelo Araujo?

En cuanto a sus últimos años, se supo que la salud del relator había experimentado un deterioro visible. Tras residir un tiempo en el barrio de Recoleta, su familia tomó la decisión de trasladarlo a un centro especializado para su cuidado.

Según los reportes médicos recientes, Araujo venía enfrentando problemas de salud derivados de una neumonía, situación que finalmente derivó en su fallecimiento durante la madrugada del lunes 16 de marzo.

El legado de Marcelo Araujo permanece en cada frase ingeniosa y en la forma en que el fútbol argentino aprendió a contarse a sí mismo a través de una pantalla.

Su estilo rompió estructuras y demostró que el relato deportivo podía ser, además de informativo, un entretenimiento vibrante y cercano al corazón del hincha.

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