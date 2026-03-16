Un lío pasional estaría detrás de muerte de pareja de abuelitos en Suba; revelan detalles

Este sábado 14 de marzo, la localidad de Suba presentó el caso en donde unos abuelos en Suba fueron encontrados sin vida en su propia vivienda, situación que conmocionó a la ciudad en especial al revelarse nuevos detalles sobre lo ocurrido, debido a que fueron encontrados con heridas en sus cuerpos.

Inicialmente se contemplaron diversas hipótesis, las investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI de la Fiscalía dieron un nuevo giro, el crimen no fue producto de un robo, sino que estaría vinculado a un conflicto intrafamiliar y diferencias personales.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola de 72 años y Gloria Isabel Guerrero de 66 años, los cuales fueron hallados sin vida en la casa donde residían desde hace más de 30 años. Durante la inspección técnica, las autoridades encontraron los cuerpos en habitaciones distintas con múltiples heridas.

A pesar de que los cuartos presentaban un desorden absoluto, un detalle clave cambió el rumbo de la investigación: las pertenencias de valor estaban intactas. Por lo cual, el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá mencionó para Noticias Caracol que el celular de don Guillermo fue hallado dentro de su chaqueta.

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¿Cuál es la hipótesis que se maneja en el caso de los abuelos en Suba?

Por lo cual, el comandante mencionó al medio en cuestión que la hipótesis primaria de las autoridades apunta a un "crimen pasional" o de represalia contra los abuelos en Suba, presuntamente cometido por un familiar cercano, en la cual, el principal señalado es el exyerno de una de las hijas de la pareja.

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Tanto es así que de acuerdo con varios testimonios, la pareja de la tercera edad compartía techo con una nieta menor de edad y un exyerno que les pagaba una habitación en arriendo. “Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedará ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, puntualizó.

Por lo cual, se conoció que este les pagaba 250.000 pesos mensuales por el arriendo de una habitación. Además se conoció que don Guillermo, "por un tema de corazón", le permitía quedarse allí debido a que el sujeto no tenía recursos para mudarse y lo conocía desde hace más de 22 años.

Sin embargo, la relación entre el sospechoso y la familia era tensa. La hija de las víctimas manifestó que su vínculo marital con este hombre terminó debido a presuntos casos de violencia intrafamiliar.

El material probatorio contra el sospechoso se encuentra en investigación, el CTI de la Fiscalía cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad internas de la vivienda que captaron el momento en que un hombre salía del lugar. Para intentar ocultar su identidad, el individuo utilizó una gorra y un pasamontañas.

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