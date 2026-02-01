Hija de Yeison Jiménez reaparece con doloroso mensaje: "Me tocó verlo morir"

Camila Jiménez, hija del cantante Yeison Jiménez, volvió a aparecer en redes sociales luego de varios días de silencio y lo hizo con un mensaje que tocó fibras entre los seguidores del artista.

La joven utilizó su perfil para compartir un video corto en el que recordó a su padre con una frase que rápidamente se volvió viral por la carga emocional que transmitía.

Puedes leer: La millonaria suma que cobraba Yeison Jiménez por un concierto; más de 180 millones



Hace unos días, Camila ya había publicado imágenes del altar donde reposan las cenizas del intérprete de música popular, un espacio que ella misma ha mostrado como un lugar íntimo y familiar. Sin embargo, esta vez decidió acompañar su publicación con palabras directas que reflejan el impacto que le dejó la pérdida.

En el video, la joven expresó: “Mi mayor miedo ya lo viví y fue perder a quien me vio crecer, cuando me tocó verlo morir”.

Muchos seguidores del artista aseguraron que esas palabras los hicieron recordar momentos importantes de la carrera de Yeison Jiménez y la relación cercana que tenía con su familia.

La confesión íntima de Yeison Jiménez al grabar ‘Destino final’ Foto: Instagram @yeison_jimenez

Publicidad

El cantante manizalita falleció el pasado 10 de enero de 2026, a los 34 años, luego de un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá. Yeison viajaba en una avioneta con destino a Medellín cuando, poco después del despegue, la aeronave perdió altura y terminó impactando en una zona rural conocida como Romitas.

En el hecho murieron seis personas, entre ellas miembros de su equipo de trabajo, como su mánager y su fotógrafo, además de la tripulación.

Publicidad

De acuerdo con el informe preliminar entregado por la Aeronáutica Civil, se descartaron fallas técnicas en los motores y condiciones climáticas adversas. Según ese reporte, la aeronave habría perdido energía y golpeó el terreno con un ángulo elevado.

Puedes leer: Revelan video inédito de Yeison Jiménez grabando una de sus últimas canciones

Homenajes a Yeison Jiménez

El 13 de enero, el cuerpo de Yeison Jiménez fue cremado en Bogotá en una ceremonia privada. Posteriormente, sus cenizas fueron trasladadas a su finca en Fusagasugá, donde la familia ha mantenido un espacio reservado para recordarlo.

Además de los actos familiares, se han organizado varios homenajes públicos. Uno de los más importantes se realizará este sábado 31 de enero de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, con el evento titulado “Mi promesa tour 2, la revancha”.

El concierto fue planeado originalmente por el propio Yeison, pero tras su fallecimiento se transformó en un tributo póstumo, con la participación de varios artistas invitados.

A ese homenaje se suma un gesto que llamó la atención fuera del país: la imagen del cantante fue proyectada en una pantalla de Times Square, en Nueva York, como parte de los actos simbólicos que realizaron sus seguidores para despedirlo.

Publicidad