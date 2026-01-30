Concierto de Yeison Jiménez en El Campín: horarios de ingreso y comienzo del homenaje

El homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín ya tiene definidos sus horarios oficiales y miles de asistentes se preparan para vivir una noche especial en Bogotá.

El evento, que inicialmente estaba programado para marzo, se adelantó y se realizará este sábado 31 de enero de 2026, manteniendo el concepto del tour “Mi promesa 2, la revancha”, ahora convertido en tributo póstumo al cantante.

¿A qué hora abren las puertas en El Campín?

La organización confirmó que la apertura de puertas será a la 1:00 de la tarde. Desde ese momento, el público podrá ingresar de forma escalonada a las distintas localidades del estadio Nemesio Camacho El Campín.

La recomendación es llegar con anticipación para evitar congestiones en los accesos y poder ubicar con calma su lugar, especialmente quienes tienen boletas en zonas altas o experiencias especiales.

¿A qué hora comienza el concierto?

El inicio del espectáculo está previsto para las 4:00 p. m.. A esa hora comenzará la programación artística, que incluirá presentaciones de varios invitados antes del momento central del homenaje.

El evento tendrá una duración extendida, teniendo en cuenta la cantidad de artistas convocados y el montaje preparado por la productora Eventos Sírvalo Pues, que decidió respetar gran parte de la puesta en escena que Yeison Jiménez había diseñado antes de su fallecimiento.

Artistas invitados confirmados

Para este homenaje en El Campín se confirmó la participación de:



Andy Rivera

Álex Campos

Pasabordo

Natalia Jiménez

Estos artistas harán parte del tributo musical preparado para recordar la carrera del cantante. Por compromisos adquiridos con anterioridad, Jhonny Rivera y Pipe Bueno no estarán presentes en el evento.

Boletas y entradas válidas

Las boletas compradas para la fecha original del concierto en marzo siguen siendo totalmente válidas para el 31 de enero. Los precios disponibles en Tuboleta van desde localidades populares hasta zonas VIP, con valores que alcanzan los $8.375.000 más servicio, dependiendo de la experiencia adquirida.

No se anunció cambio en la ubicación de los asistentes ni en las condiciones de ingreso, por lo que quienes ya tienen entrada solo deben presentarse con su boleta activa el día del evento.

Para facilitar la salida de los asistentes, TransMilenio contará con rutas especiales desde las estaciones cercanas al estadio, principalmente El Campín y Movistar Arena. Estas rutas operarán al finalizar el concierto, permitiendo un retorno más ágil hacia distintos puntos de la ciudad.

Se recomienda a los asistentes planear su llegada con tiempo, tener en cuenta los controles de ingreso y verificar previamente su puerta asignada.

