Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: EL DÍA QUE YEISON JIMÉNEZ CAYÓ EN BROMA
¿CUÁNTO VALÍA UN SHOW DE YEISON JIMÉNEZ?
ROBAN A EQUIPO DE YEISON JIMÉNEZ
AÑO NUEVO CHINO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La millonaria suma que cobraba Yeison Jiménez por un concierto; más de 180 millones

La millonaria suma que cobraba Yeison Jiménez por un concierto; más de 180 millones

El cantante de música popular se consolidó como uno de los artistas más cotizados de Colombia, alcanzando cifras millonarias por sus presentaciones a lo largo de su carrera.

La millonada que cobraba Yeison Jiménez por cada concierto
Honorarios de Yeison Jiménez
Foto: Instagram de Yeison Jiménez
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, se consolidó como uno de los artistas colombianos más cotizados de su género antes de su deceso.

A lo largo de su carrera, el valor de sus presentaciones pasó por varias etapas, reflejando la evolución de su éxito y su presencia en el mercado musical nacional.

Puedes leer: Con homenaje junto a los caballos que amaba, despidieron a Yeison Jiménez en Fusagasugá

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por concierto?

En los primeros años de su trayectoria, Jiménez comenzó con tarifas pequeñas en comparación con los estándares actuales de la industria.

En sus comienzos, cuando aún no era conocido a nivel nacional, el cantante cobraba entre 80.000 y 150.000 pesos por presentación en espacios pequeños como bares, discotecas y discotecas de Bogotá. Estas cifras correspondían a conciertos cortos y eran típicas del inicio profesional de muchos artistas emergentes.

Te puede interesar

  1. Aparición de Yeison Jiménez en Sábados Felices como humorista
    Video de Yeison Jiménez
    Foto: AFP y captura de video de Sábados Felices
    Farándula

    Sale a la luz sorprendente video de Yeison Jiménez como humorista en Sábados Felices

  2. Equipo de Yeison Jiménez denuncia robo clave y hace llamado urgente a los fans
    Equipo de Yeison Jiménez denuncia robo clave y hace llamado urgente a los fans
    Foto IG: @yeison_jimenez
    Farándula

    Equipo de Yeison Jiménez sufre delicado problema y hace llamado urgente a los fans

  3. Desgarradoras palabras de la esposa del mánager de Yeison Jiménez
    Jefferson Osorio, esposa y Yeison Jiménez
    Foto: captura de video TikTok Yeison Jiménez y Olímpica Stereo
    Farándula

    Desgarrador mensaje de la esposa de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez

Con el paso del tiempo y la consolidación de su carrera, el valor de sus conciertos creció de manera significativa. Tras lanzar varios éxitos, entre ellos 'Aventurero' y 'Tenías Razón', Yeison elevó su tarifa, llegando en un momento a cobrar alrededor de 20 millones de pesos por presentación.

Esta etapa marcó el inicio de su transición hacia escenarios más amplios y una oferta musical con mayor demanda.Posteriormente y gracias a su creciente repertorio y reconocimiento, Jiménez alcanzó cifras grandes en sus honorarios por concierto.

Te puede interesar

  1. El altar que Luis Alfonso hizo para recordar a Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez y Luis Alfonso
    Foto: Instagram de Luis Alfonso
    Farándula

    Luis Alfonso, con el corazón en la mano, muestra el altar que hizo para Yeison Jiménez

  2. Foto de Yeison Jiménez cuando vendía aguacates
    Foto de Yeison Jiménez cuando vendía aguacates
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez
    Farándula

    Sale a la luz foto inédita de Yeison Jiménez vendiendo aguacates; sus inicios

  3. Números de la suerte de Yeison Jiménez: combinaciones más jugadas
    Números de la suerte de Yeison Jiménez: combinaciones más jugadas
    /Foto: IA /Facebook: Yeison Jiménez
    Ocio

    Números de la suerte que seguidores asocian a Yeison Jiménez: lista completa

En entrevistas, él mismo mencionó que con siete años de carrera y más de 20 éxitos, su tarifa superó los 100 millones de pesos por show, un nivel que lo ubicó entre los artistas más cotizados del género popular en Colombia.

Publicidad

Hacia los últimos años de su vida, la tarifa de Jiménez alcanzó cifras que rondaban entre 180 y 200 millones de pesos por concierto, según reportes que comparan sus honorarios con los de otros exponentes del mismo género. Esta cifra reflejaba no solo su capacidad de convocatoria, sino también su posición dentro de la industria musical nacional.

La alta cotización de sus presentaciones no solo fue una consecuencia de su popularidad, sino también de su capacidad para llenar escenarios de gran tamaño como El Campín.

Publicidad

Puedes leer:Avioneta de Yeison Jiménez tenía más de 40 años y no tenía controles aéreos en Colombia

Antes de su fallecimiento, Jiménez fue uno de los pocos artistas del género popular que logró agotar entradas en recintos de gran aforo, incluida la posibilidad de realizar shows multitudinarios en Bogotá, lo que reforzó su poder económico dentro de la escena musical.

En comparación con otros referentes, Yeison Jiménez se consolidó como uno de los artistas más rentables del país, alcanzando tarifas superiores y una mayor capacidad de convocatoria; mientras que Luis Alberto Posada cobra alrededor de 160 millones de pesos por presentación, Jhonny Rivera maneja cerca de 145 millones, Luis Alfonso ajusta sus precios según la demanda.

Los cambios en las cifras de sus presentaciones ilustran el crecimiento de su carrera desde sus inicios hasta convertirse en una figura central del género popular. Las tarifas más altas reflejaron la demanda que generaba entre promotores y público, así como su evolución profesional hacia espectáculos de mayor magnitud.

Mira también: El último detallazo de Yeison Jiménez con su esposa antes de su fallecimiento

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes de famosos

Cantantes de musica popular

Famosos colombianos

Muertes en accidentes

Accidentes aéreos