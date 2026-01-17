La millonaria suma que cobraba Yeison Jiménez por un concierto; más de 180 millones

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, se consolidó como uno de los artistas colombianos más cotizados de su género antes de su deceso.

A lo largo de su carrera, el valor de sus presentaciones pasó por varias etapas, reflejando la evolución de su éxito y su presencia en el mercado musical nacional.

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por concierto?

En los primeros años de su trayectoria, Jiménez comenzó con tarifas pequeñas en comparación con los estándares actuales de la industria.



En sus comienzos, cuando aún no era conocido a nivel nacional, el cantante cobraba entre 80.000 y 150.000 pesos por presentación en espacios pequeños como bares, discotecas y discotecas de Bogotá. Estas cifras correspondían a conciertos cortos y eran típicas del inicio profesional de muchos artistas emergentes.



Con el paso del tiempo y la consolidación de su carrera, el valor de sus conciertos creció de manera significativa. Tras lanzar varios éxitos, entre ellos 'Aventurero' y 'Tenías Razón', Yeison elevó su tarifa, llegando en un momento a cobrar alrededor de 20 millones de pesos por presentación.

Esta etapa marcó el inicio de su transición hacia escenarios más amplios y una oferta musical con mayor demanda.Posteriormente y gracias a su creciente repertorio y reconocimiento, Jiménez alcanzó cifras grandes en sus honorarios por concierto.

En entrevistas, él mismo mencionó que con siete años de carrera y más de 20 éxitos, su tarifa superó los 100 millones de pesos por show, un nivel que lo ubicó entre los artistas más cotizados del género popular en Colombia.

Hacia los últimos años de su vida, la tarifa de Jiménez alcanzó cifras que rondaban entre 180 y 200 millones de pesos por concierto, según reportes que comparan sus honorarios con los de otros exponentes del mismo género. Esta cifra reflejaba no solo su capacidad de convocatoria, sino también su posición dentro de la industria musical nacional.

La alta cotización de sus presentaciones no solo fue una consecuencia de su popularidad, sino también de su capacidad para llenar escenarios de gran tamaño como El Campín.

Antes de su fallecimiento, Jiménez fue uno de los pocos artistas del género popular que logró agotar entradas en recintos de gran aforo, incluida la posibilidad de realizar shows multitudinarios en Bogotá, lo que reforzó su poder económico dentro de la escena musical.

En comparación con otros referentes, Yeison Jiménez se consolidó como uno de los artistas más rentables del país, alcanzando tarifas superiores y una mayor capacidad de convocatoria; mientras que Luis Alberto Posada cobra alrededor de 160 millones de pesos por presentación, Jhonny Rivera maneja cerca de 145 millones, Luis Alfonso ajusta sus precios según la demanda.

Los cambios en las cifras de sus presentaciones ilustran el crecimiento de su carrera desde sus inicios hasta convertirse en una figura central del género popular. Las tarifas más altas reflejaron la demanda que generaba entre promotores y público, así como su evolución profesional hacia espectáculos de mayor magnitud.

