Equipo de Yeison Jiménez sufre delicado problema y hace llamado urgente a los fans

La noche que debía ser de recuerdo, respeto y unión terminó marcada por la preocupación luego de que sucediera un hecho ineperado en el homenaje a las víctimas del accidente aéreo.

El equipo de trabajo del artista Yeison Jiménez denunció haber sido víctima de un robo durante el homenaje póstumo realizado el pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, un evento que reunió a familiares, amigos y colegas del mundo musical para rendir tributo al cantante.

Según la información compartida por el propio equipo a través de las redes sociales oficiales del artista, el incidente ocurrió mientras se realizaba el descargue de los suministros musicales.

En ese momento, el bus de producción se encontraba parqueado en el lugar y fue allí donde se habría producido el hurto de un dispositivo técnico de alto valor e importancia para los conciertos.

El problema que enfrenta el equipo de Yeison Jiménez

El elemento robado fue identificado como el “cerebro de las consolas” CTi 1500, un aparato fundamental para la operación técnica de los espectáculos en vivo. Este dispositivo se encarga de controlar las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción, lo que lo convierte en una pieza clave para cualquier presentación musical.

La ausencia de este equipo no solo representa una pérdida económica considerable, sino que también podría afectar el normal desarrollo de futuros eventos y presentaciones. Por esta razón, el equipo decidió hacer público el caso y solicitar apoyo ciudadano para intentar recuperarlo lo antes posible.

En el comunicado, se hizo un llamado respetuoso a la comunidad para estar atenta y reportar cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero del dispositivo. Además, se compartió un número de contacto directo para recibir datos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Llamado del equipo de Yeison Jiménez y reacciones de los fans

Las autoridades ya se encuentran al frente del caso. La Policía Nacional confirmó que adelanta las investigaciones correspondientes y que el presunto responsable estaría siendo identificado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto. Este avance ha generado expectativa entre los seguidores, quienes esperan que el equipo robado pueda ser recuperado.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios expresaron su indignación por lo ocurrido, señalando que se trata de una falta de respeto en medio de un momento de duelo para la familia y el equipo del artista. Otros aprovecharon para compartir el comunicado, amplificando el llamado y demostrando respaldo al grupo de trabajo.

El entorno del cantante agradeció públicamente el apoyo recibido y reiteró que cualquier información oficial será comunicada únicamente a través de sus canales autorizados. Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje es claro: la colaboración de la comunidad puede ser clave para resolver este difícil episodio.

Este nuevo inconveniente se suma a un momento especialmente sensible, pero también ha dejado en evidencia la solidaridad de los seguidores, quienes una vez más han demostrado estar presentes incluso en las circunstancias más complejas.

