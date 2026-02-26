Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Se volaron por un caño”: Aleja Martínez revela detalles de violento atraco que vivió en Bogotá

“Se volaron por un caño”: Aleja Martínez revela detalles de violento atraco que vivió en Bogotá

La ganadora del Desafío The Box 2023 estuvo en el programa Klub de La Kalle y entregó detalles sobre el atraco del que fue víctima en su camioneta.

Aleja Martínez de El Desafío habla del atraco que vivió
“Se volaron por un caño”: Aleja Martínez revela detalles de violento atraco que vivió en Bogotá
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Una de las noticias que generó preocupación fue cuando Aleja Martínez ganadora de El Desafío The Box en 2023 fue víctima de un atracó a su camioneta en la ciudad de Bogotá el pasado 3 de junio de 2025. Por lo cual, la modelo y deportista pasó por El Klub de La Kalle y entregó más detalles de lo ocurrido.

Durante su entrevista comentó que ella se encontraba haciendo su rutina normal, y cuando se estaba acercando a su casa le pidió a su mamá un favor a sus mascotas. Sin embargo, confesó que no se dió cuenta que varios sujetos la estaban siguiendo y cuando se fue a bajar del vehículo, fue cuando la interceptaron.

Puedes leer: Guajira y Kevyn, exparticipantes del Desafío, confirman relación con emotivo VIDEO

"Me bajé de la camioneta... y me cogieron seis, ocho, todos armados", confesó Aleja, recordando que los delincuentes ya tenían planeado el movimiento. Mientras unos la encañonaron, otros amenazaban a su madre y a su hermano, quien fue arrojado al piso por la seguridad de la familia para evitar inconvenientes.

Sin embargo, confesó que la reacción de la policía y de un valiente taxista permitió recuperar el vehículo en el sector de Santa Rita tras un intenso plan candado. Por lo cual, los delincuentes intentaron volar, pero después de estrellar el vehículo terminaron huyendo por un caño, donde fueron recogidos por un vehículo.

¿Qué más comentó Aleja Martínez?

Por otro lado, comentó que la camioneta quedó con graves daños: "empezaron a dar vueltas alrededor de un caño... Ella se levantó y me la estrellaron", explicó la ganadora del reality. Pese a esto, le tocó hacer una gran inversión para poder ir reparando el vehículo que tenía un costo cerca de 32 millones.

Puedes leer: Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: la razón que sorprendió a todos

Ante esto, los integrantes de la mesa le preguntaron sobre la fuente de sus ingresos, dado que los gastos para reparar la camioneta siempre son elevados. A lo que ella afirmó que gana dinero en diferentes lados, tiene una empresa, además de ser embajadora de algunas marcas.

De igual forma, empezó a realizar contenido en redes sociales en donde también explicó que esta tiene una buena fuente de ingresos y afirmó que ya le tiene el tiro. Además de negar rotundamente que haría otro de contenido, pese a que muchos le han realizado ofertas para este tipo.

Mira también: Aleja Martínez, ganadora del Desafío, revela detalles de violento atraco que vivió en Bogotá

