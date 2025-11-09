Guajira y Kevyn, exparticipantes del Desafío, confirman relación con emotivo VIDEO

Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, protagonizó un doble golpe noticioso, la exparticipante y finalista del Desafío The Box 2023 no solo hizo oficial su romance con Kevyn Rua, sino que también anunció su retiro temporal del rol de presentadora en el programa Desafío sin filtro.

Este torbellino de emociones y proyectos marca una nueva etapa para la abogada, cuyo vínculo con el campeón se gestó en las legendarias Cajas, desatando una "tormenta de pasiones" que sus seguidores ya anticipaban.

La confirmación de la pareja y su inesperada despedida televisiva se hicieron públicas el 6 de noviembre de 2025.



Los rumores que flotaban en el ambiente mediático han sido finalmente disipados con una tierna declaración de amor. Kelly Ríos, Guajira, utilizó sus redes sociales para hacer oficial su noviazgo con Kevyn Rua, quien se coronó como el ganador del Desafío 20 Años.

La noticia, divulgada a través de un romántico video que despertó "todo tipo de comentarios y reacciones", capturó imágenes de un viaje compartido por la pareja.

El mensaje que acompañó el clip publicado por la también abogada en su cuenta de Instagram resonó fuertemente con los seguidores de la farándula del reality:

“Pero, ¿de dónde salió tanta conexión?... Si solo éramos dos extraños”.

Aunque la fecha exacta del inicio formal de la relación se mantiene reservada, los seguidores más atentos aseguran que la cercanía entre Guajira y Kevyn era innegable desde su paso por la Ciudad de las Cajas y se mantuvo palpable durante las entrevistas posteriores al final del programa.

El origen de este romance se remonta a la "etapa dorada" del reality, cuando Kevyn la eligió como su refuerzo, un movimiento que, visto en retrospectiva, resultó ser mucho más que una simple estrategia de juego.

En octubre de 2024, durante una emisión del programa Enredados, la pareja fue cuestionada directamente sobre los rumores de que estaban compartiendo vivienda, pues los fanáticos habían detectado coincidencias en los fondos y objetos de sus publicaciones digitales.

En ese momento, Guajira confirmó la especulación entre risas: "Es verdad, estamos viviendo juntos. Los cuartos están cerquita".

Sin embargo, la deportista costeña aclaró enfáticamente que, en ese punto, aún no eran pareja formal y que no dormían en el mismo lecho. Un año después, esa convivencia dio paso a una relación plenamente confirmada.

Coincidiendo con el anuncio de su romance, la vida profesional de Kelly Ríos, quien compitió en el Desafío The Box 2023 quedando como finalista (perdiendo el título ante Aleja Martínez), toma un giro inesperado.

¿Por qué Guajira se va de Ditu?

Este año, Guajira había sido convocada por Caracol Televisión para participar en la nueva faceta de presentadora del Desafío sin filtro, el after show emitido por Ditu.

Durante la emisión más reciente, la presentadora sorprendió al revelar que se apartaría temporalmente de su labor. Entre lágrimas, explicó que su decisión se fundamenta en "motivos personales", ya que vienen "nuevos proyectos" para su vida.

Esteban Hernández, su compañero de set con quien analizaba noche a noche el desempeño de los competidores, le dedicó palabras conmovedoras y de absoluto respaldo.

Esteban confirmó que la partida es una licencia temporal otorgada por el canal.

"Guaji emprende un nuevo proyecto y le hemos dado licencia por un tiempo, solo por un ratico. Volverá aquí al canal Caracol y a Ditu, porque Caracol Televisión es su casa".

Además, Hernández la calificó como una compañera excepcional, ganada el respeto y la empatía de todos, y la mejor que ha tenido en 15 años de trabajo en los medios.