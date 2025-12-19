Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Cristiano Ronaldo se une a elenco de Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel desata rumores

¿Cristiano Ronaldo se une a elenco de Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel desata rumores

Una publicación del actor principal de la saga generó expectativa sobre la posible aparición del futbolista en la próxima entrega cinematográfica.

Vin Diesel, Actor y productor cinematográfico junto a Cristiano Ronaldo, futbolista
Publicación de Vin Diesel desata rumores sobre participación de Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos 11
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo forme parte de la próxima entrega de la saga Rápidos y Furiosos surgió tras un anuncio publicado por Vin Diesel, protagonista y productor de la franquicia cinematográfica.

En una publicación en su cuenta oficial de redes sociales, Diesel dejó en sospecha que los creadores de la película ya escribieron un papel especial para el futbolista portugués, lo que abrió un intenso debate entre seguidores tanto de la saga como del jugador.

Ronaldo, reconocido mundialmente por su carrera en clubes como el Real Madrid, el Manchester United y actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sería parte de Rápidos y Furiosos 11 o de lo que también se menciona como Fast X: Part 2, una entrega que se considera la culminación de la saga que inició en 2001.

¿Cuándo podría aparecer Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos?

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre el rol, la duración de su participación ni escenas específicas en las que aparecería Ronaldo, pero la revelación de Diesel encendió la curiosidad de los fanáticos. Algunos reportes internacionales estiman que la película podría llegar a los cines en abril de 2027, debido a que coincidiría con el final de la saga de acción, según la narración.

La franquicia Rápidos y Furiosos es conocida por incorporar a personalidades del deporte y del entretenimiento en roles breves, como ya ocurrió con músicos y actores de otras disciplinas.

En ese contexto se especula que la aparición de Ronaldo podría ser una intervención breve o un papel con mayor presencia, dependiendo de la historia y el enfoque creativo que finalmente adopte el equipo de producción.

La publicación de Vin Diesel provocó una fuerte respuesta en redes sociales, donde los usuarios compartieron su entusiasmo y teorías sobre cómo podría integrarse el fútbol y el cine de acción en una misma trama.

Algunos usuarios celebraron la posibilidad de ver esta figura del fútbol en escenas de velocidad y aventura, mientras otros esperan que existan confirmaciones oficiales de la productora o del mismo Ronaldo.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no dio declaraciones públicas confirmando su participación, pero el hecho de que Vin Diesel y otros miembros del elenco hayan abordado el tema de manera abierta, mantine la expectativa entre la audiencia.

La presencia de Ronaldo en una franquicia cinematográfica masiva como Rápidos y Furiosos, no solo consolidaría su popularidad más allá de las canchas, sino que también marcaría un paso importante en la carrera del futbolista hacia proyectos fuera del fútbol, según las plataformas digitales.

Mientras se esperan detalles concretos sobre fechas, ubicaciones de rodaje y confirmaciones del elenco, la expectativa sigue creciendo tanto entre fanáticos del cine como del deporte de alto rendimiento.

