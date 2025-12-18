Rigoberto Urán se quiebra con sus seguidores y habla del fallecimiento de su padre

Durante una entrevista en el pódcast ‘Los hombres si lloran’, Rigoberto Urán decidió abrirse con todos sus seguidores y compartió la manera en la que tuvo que confrontar el fallecimiento de su papá cuando era un adolecente, y cómo este episodio terminó marcando su vida personal y profesional.

El ciclista colombiano explicó que cuando su papá falleció en el año 2001, él a los pocos días tuvo que asumir las responsabilidades laborales y académicas; así mismo, al tratarse de una situación económica compleja no tuvo tiempo para poder procesar la pérdida de su progenitor.

“No hice el duelo. Yo el lunes ya estaba vendiendo chance, montando bicicleta y estudiando”, afirmó en la entrevista. De igual forma, destacó que en ese momento no fue consciente de la ausencia por la partida, pero con el paso de los años entendió varios aspectos relacionados con esta pérdida.



Tanto es así que Rigo explicó que hubo ocasiones en las que al momento de consumir alcohol, tenía una fuerte sensación de extrañar a su padre y surgían emociones que antes no había tenido el tiempo de abordar, al punto que esta forma de sentirse lo obligó a buscar ayuda profesional.

¿Por qué Rigoberto Urán no experimentó el duelo a su padre?

A lo largo de la entrevista Rigoberto Urán mencionó que existe una presión social frente a la sensibilidad de los hombres dentro deportes de alto rendimiento. Esto, debido a que desde joven asumió responsabilidades familiares y también de ciclistas durante esta etapa.

Por lo cual, contó al convertirse en líder de un grupo de ciclistas, sentía que no podía exteriorizar lo que vivía emocionalmente, pues, su actitud podría influir en el ánimo y el desempeño de sus compañeros. En escenarios de alta exigencia como los Juegos Olímpicos o las grandes vueltas, mostrar vulnerabilidad no era una buena opción.

Después se refirió a una situación deportiva que destacó, en donde afirmó que en el año 2025 los atletas de alto rendimiento no pueden disfrutar plenamente la competencia debido a la presión que hay.

Para esto, se refirió a lo ocurrido cuando estuvo en el podio del Tour de Francia en el año 2017, donde confesó que él celebró el segundo lugar de esta competencia, como si hubiera sido el campeón, situación que no vió reflejada por parte de Chris Froome.