Chris Froome sufre delicado accidente y es hospitalizado de urgencia; esto se sabe

El mundo del ciclismo recibió una noticia inesperada: Chris Froome, uno de los corredores más exitosos de la historia reciente, sufrió un fuerte accidente mientras entrenaba en Francia. El hecho ocurrió cerca de la localidad de Saint-Raphael y obligó a que fuera trasladado en helicóptero al Hospital de Toulon debido a la gravedad de sus lesiones.

Lee también: Así fue el aparatoso accidente de Rigoberto Urán; terminó con un hueso roto

El británico, de 40 años, se encontraba en plena preparación cuando perdió el control y terminó en el suelo. La situación generó rápidamente rumores en redes sociales y algunos medios llegaron a señalar que se trataba de un atropello. Sin embargo, esta versión fue desmentida poco después a través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de X del propio ciclista.

Según la información compartida por su equipo y por el mismo Froome, en el accidente no hubo otros vehículos ni ciclistas involucrados. Todo se trató de una caída durante su sesión de entrenamiento. A pesar de lo aparatoso del hecho, el corredor no sufrió golpes en la cabeza ni traumatismos craneales, algo que sin duda generó alivio entre sus seguidores.

Publicidad

El comunicado también aclaró que Froome fue atendido rápidamente y que su condición es estable, aunque los exámenes médicos confirmaron varias lesiones de consideración que requieren cirugía.

Puedes leer: VIDEO: Ciclista celebró antes de tiempo sin pensar que algo insólito le pasaría



EL ESTADO DE SALUD DE FROOME

El parte médico entregado más tarde fue contundente:



Neumotórax, es decir, acumulación de aire en la cavidad torácica.

Cinco costillas fracturadas, lo que genera dolor intenso y limita la respiración.

Fractura de una vértebra lumbar, que demanda una recuperación lenta y cuidadosa.

Con este panorama, los especialistas tomaron la decisión de llevarlo de inmediato a cirugía para estabilizar su estado. La intervención estaba programada para este jueves 28 de agosto, con la expectativa de que su evolución sea positiva.

Publicidad

El accidente llega en un momento clave de la carrera de Chris Froome. A sus 40 años, muchos en el entorno del ciclismo especulaban que esta temporada podía ser la última de su trayectoria profesional. Ahora, tras el diagnóstico y la cirugía que debe enfrentar, esas versiones toman más fuerza, pues la recuperación de lesiones de este nivel no es sencilla y menos en un atleta de su edad.

Froome hace parte del equipo Israel-Premier Tech, escuadra de categoría UCI ProTeam, donde su experiencia es fundamental. Sin embargo, la prioridad inmediata será su salud y los meses de rehabilitación que tendrá por delante.



El legado de Chris Froome

Más allá del accidente, la figura del británico está asegurada en la historia del ciclismo mundial. Su palmarés habla por sí solo:

