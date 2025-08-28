En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CURSO GRATIS DE CONDUCCIÓN
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Adiós a las uñas semipermanentes: a partir de septiembre y los motivos, ¿hay multas?

Adiós a las uñas semipermanentes: a partir de septiembre y los motivos, ¿hay multas?

Las uñas semipermanentes enfrentarán un gran cambio: un ingrediente clave en sus esmaltes y geles fue prohibido por riesgos para la salud, lo que obligará a la industria de la belleza a reformular sus productos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad