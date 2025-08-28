CUIDADO: Este es el elemento que ya no puedes llevar si vas a ir a Estados Unidos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de supervisar y garantizar la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Esta organización, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, tiene como responsabilidad principal establecer controles sobre los procedimientos de revisión de pasajeros, equipaje y carga aérea.

Recientemente, la TSA emitió nuevas directrices relacionadas con los objetos que pueden o no transportarse en los equipajes de mano y en los equipajes facturados (también conocidos como equipaje de bodega). Estas regulaciones buscan reducir los riesgos durante los vuelos y mantener estándares de seguridad uniformes.



Aunque estas normas aplican principalmente dentro del territorio estadounidense, es común que otros países adopten medidas similares, lo cual las convierte en una guía útil para viajeros internacionales. Por ello, es importante estar informado sobre qué objetos están prohibidos antes de preparar su equipaje.

Al momento de empacar, se debe prestar especial atención a los artículos no permitidos en la cabina del avión. Entre los más comunes se encuentran los aerosoles con insecticida, bebidas alcohólicas o cualquier otro líquido que supere los 100 mililitros, armas de cualquier tipo. Objetos contundentes como bates deportivos, y productos que puedan representar un riesgo de incendio, como materiales inflamables.

Doing your haircare on the fly? Allow us to iron out the details:



•Cordless curling irons with a gas cartridge or butane are ONLY permitted in carry-on bags.

•One per person.

•Must have a safety cover fitted over the heating element.

•No spare cartridges.



More: ⬇️ — TSA (@TSA) August 20, 2025

En cuanto a artículos de cuidado personal, como los rizadores de cabello, la TSA ha sido clara en su reglamentación: los rizadores o planchas que funcionan con cable eléctrico están permitidos tanto en el equipaje de mano como en el facturado.

Sin embargo, los rizadores inalámbricos que usan baterías de litio, metal de litio o cartuchos de gas (como el butano) solo están permitidos en el equipaje de mano. Además, cada persona solo puede llevar uno, y este debe contar con una cubierta de seguridad. No está permitido llevar cartuchos de repuesto.

La TSA también ha advertido que cualquier rizador con cartucho de gas que sea encontrado en el equipaje facturado será retirado y clasificado como artículo peligroso, quedando bajo la custodia de la aerolínea.

Por último, se recomienda que, antes de dirigirse al aeropuerto, los pasajeros revisen detenidamente las políticas de la aerolínea con la que viajan y consulten el sitio oficial de la TSA. Estas acciones pueden evitar contratiempos durante los controles de seguridad y contribuir a una experiencia de viaje más fluida y segura. Para mayor información da clic aquí

