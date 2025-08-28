En vivo
Mujer se aplicó químico en los ojos para cumplir su sueño de ser ciega: "Me dolió"

Mujer se aplicó químico en los ojos para cumplir su sueño de ser ciega: "Me dolió"

La historia de Jewel Shuping sorprende al mundo al conocerse que desde niña soñaba con ser invidente y durante años hizo hasta lo imposible para lograr quedar ciega.

