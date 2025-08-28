Mujer se aplicó químico en los ojos para cumplir su sueño de ser ciega: "Me dolió"

La historia de Jewel Shuping, una mujer de Carolina del Norte (Estados Unidos), ha generado conmoción y debate en todo el mundo. A diferencia de la mayoría de personas que consideran la pérdida de la vista como una tragedia, ella creció con el deseo de no ver. Desde niña, su anhelo fue convertirse en una persona ciega.

Según relató en una entrevista con Barcroft TV, Shuping padecía un raro trastorno psicológico llamado Trastorno de Identidad de la Integridad Corporal (BIID, por sus siglas en inglés). Esta condición lleva a quienes la sufren a sentir que una parte de su cuerpo no corresponde con lo que realmente son, y en muchos casos se manifiesta en el deseo de tener una discapacidad. En su caso, la obsesión fue la ceguera.



Una infancia marcada por la fijación

Desde los tres años, Jewel prefería jugar en lugares oscuros y simulaba ser invidente. Con el paso del tiempo, comenzó a usar gafas negras, bastón y hasta aprendió braille. Incluso, a los seis años intentó dañar sus ojos mirando fijamente al sol durante horas, pese a las advertencias de su madre sobre los riesgos.

En su juventud, la idea de vivir como ciega se intensificó. A los 20 años ya dominaba el braille y su vida giraba en torno a la construcción de una identidad ligada a la invidencia.



El día que cumplió su sueño

En 2006, con 21 años, buscó ayuda profesional. Sin embargo, lo que parecía un intento de tratamiento psicológico terminó de manera polémica. Según su propio testimonio, la psicóloga que la atendía aceptó colaborar en su deseo y aplicó en sus ojos un químico corrosivo: limpiador de desagües.



“Me dolió, déjame decirte. Mis ojos gritaban y el líquido bajaba por mi mejilla, quemándome la piel. Pero todo lo que podía pensar era: ‘Me estoy quedando ciega, todo va a estar bien’”, contó Shuping.

Durante seis meses, su vista se fue deteriorando hasta perderla por completo. El ojo izquierdo sufrió derretimiento corneal y el derecho desarrolló glaucoma, cataratas y cicatrices irreversibles.



Ruptura familiar y vida después de la ceguera

Aunque inicialmente aseguró que su ceguera fue un accidente, la verdad salió a la luz y su familia decidió alejarse de ella. Pese a ello, Jewel asegura no arrepentirse. Por el contrario, sostiene que, al quedar ciega, sintió por primera vez que su identidad coincidía con su cuerpo.

“Realmente siento que esta es la forma en que se suponía que debía nacer, que debería haber sido ciega de nacimiento”, afirmó.

Su entonces prometido, que sí era ciego de manera natural, se convirtió en uno de sus principales apoyos. En entrevistas posteriores, Shuping insistió en que, aunque entiende las críticas, no se considera “loca”, sino una persona con un trastorno que la llevó a tomar una decisión radical.



Una historia que genera controversia

El caso de Jewel Shuping ha sido estudiado por especialistas en salud mental como un ejemplo extremo del BIID. Mientras algunos expertos consideran que se trata de una condición que merece más investigación y comprensión, otros cuestionan la actuación de la psicóloga que participó en el procedimiento.

Hoy, más de 15 años después de aquel episodio, su historia sigue causando impacto y planteando preguntas sobre los límites de la identidad, la salud mental y las decisiones personales.