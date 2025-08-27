La mujer ‘barriga de trapo’ revela detalles curiosos del engaño que consternó a Colombia

Liliana Cáceres o más conocida como la mujer “barriga de trapo” en 1997, hecho que se volvió noticia nacional, relató su historia en una reciente entrevista con W Radio. En diálogo con el programa ‘La hora del regreso’, en el cual explicó por qué decidió fingir su embarazo para poder retener a su novio de aquel entonces.

Según explicó en esta entrevista, su decisión nació en medio de una situación personal difícil, debido a que su mejor amiga le había quitado a su pareja, por lo que se le ocurrió simular un embarazo, para poder evitar que su pareja de aquel entonces se fuera de su lado.



“Yo me exageré de barriga porque no sabía cómo era, entonces cada mes comencé a ponerme trapo y trapo y trapo y me exageré”, recordó a lo largo de la intervención en dicho especial, al punto que reconoció que su plan adolescente se salió de control, en especial al llegar a ser noticia nacional en aquel entonces.



¿Cómo se reveló la verdad de La mujer ‘barriga de trapo’?

La conocida mujer ‘barriga de trapo’ explicó en su intervención que mientras usaba las diferentes toallas en su vientre sufrió de malestares físicos similares a los de una mujer en gestación, al punto de tener náuseas y llegó al punto de sentir gastritis debido a que no pudo comer de la mejor manera.

“El peso de los trapos me tenía la espalda reventada, eso eran toneladas. No podía comer muy bien porque me llenaba y los trapos me apretaban la barriga, me daba náuseas y estaba sufriendo de gastritis”, relató, sumado a esto, recordó que el caso tomó bastante relevancia a nivel nacional hasta que un periodista de la época la llevó a una clínica.

Liliana recordó que se intentó escapar de esa visita al hospital para no ser descubierta, sin embargo, cuando se dio cuenta ya se encontraba en una camilla rodeada de periodistas, doctores y hasta pacientes, pero al ser revisada le comentaron que por el tamaño del vientre debería haber 9 bebés adentro, hecho que generó que se descubriera la verdad.

Actualmente, Liliana Cáceres o recordada como La mujer ‘barriga de trapo’ explicó que en estos momentos trabaja como masajista en su ciudad natal de Cartagena y tiene cuatro hijos y explicó para W Radio que: “En el amor nada se fuerza, no se puede echar mentiras, nadie puede obligar a nadie que lo quieran, nada a la fuerza.”

Finalmente, comentó que la serie “Barriga e’ trapo”, es una historia totalmente inspirada con su vida y fue financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sumado a esto explicó que busca apoyo para su proyecto social, la ‘Fundación vulnerable para madres cabeza de hogar para la paz’.

