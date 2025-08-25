En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ELDER DAYÁN SERÁ PADRE
CRUDA CONFESIÓN DE JOVEN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Video: piloto llegó borracho a volar avión comercial; lo pusieron caminar en línea recta

Video: piloto llegó borracho a volar avión comercial; lo pusieron caminar en línea recta

El piloto de 52 años fue detenido justo antes de despegar tras descubrirse que se encontraba bajo los efectos del alcohol; el video del arresto salió a la luz meses después.

Publicidad

Publicidad

Publicidad