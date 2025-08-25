Video: piloto llegó borracho a volar avión comercial; lo pusieron caminar en línea recta

David Paul Allsop, piloto de 52 años de Southwest Airlines, terminó esposado en plena pista del aeropuerto de Savannah, Georgia, justo antes de despegar. El hecho ocurrió en enero, pero apenas ahora se conocieron las imágenes grabadas por la cámara corporal de un oficial de policía que muestran la escena completa.

La mañana del vuelo 3772, con destino a Fort Worth, Texas, la Policía recibió una alerta sobre el comportamiento extraño del capitán. Los agentes subieron al avión y lo sacaron de la cabina para entrevistarlo. En el video divulgado por la justicia del condado de Chatham se ve a Allsop respondiendo preguntas, tambaleándose levemente y, finalmente, siendo sometido a pruebas de sobriedad.

Los uniformados lo hicieron caminar en línea recta, como parte del protocolo, y los resultados no fueron alentadores. Según medios internacionales, falló dos de las tres pruebas físicas aplicadas, lo que fue suficiente para que lo bajaran del avión y lo trasladaran detenido.

En su defensa, Allsop reconoció que había tomado “unas pocas cervezas” la noche anterior, pero aseguró que el olor que los policías percibían no era de alcohol, sino de un chicle de nicotina. A pesar de su argumento, se negó en un primer momento a realizar las pruebas de alcoholemia, aunque más tarde accedió.

La legislación en Estados Unidos es estricta en estos casos: la Administración Federal de Aviación (FAA) prohíbe a los pilotos consumir alcohol al menos ocho horas antes de volar y establece un límite máximo de 0,04% de concentración en sangre. Superar ese tope puede costar no solo el trabajo, sino la licencia de vuelo.

Un portavoz de la aerolínea confirmó en su momento que el empleado fue retirado del servicio. “Somos conscientes de una situación que involucra a un empleado en el vuelo 3772 esta mañana desde Savannah. El empleado ha sido destituido del servicio”, informaron a la cadena Fox News.

Southwest pidió disculpas a los pasajeros por el retraso. El vuelo estaba programado para salir a las 6:05 a. m., pero finalmente despegó hacia las 11:00 a. m. con los viajeros reubicados en otros aviones de la compañía.

El video reabre el escándalo

Siete meses después del incidente, la difusión del material grabado por la policía revivió la polémica. En redes sociales, muchos criticaron al piloto por poner en riesgo a la tripulación y a los pasajeros, mientras otros cuestionaron la demora en hacer público el registro.

Por ahora, la investigación continúa abierta y no se descartan sanciones adicionales contra Allsop, quien llevaba casi dos décadas vinculado a la aerolínea y era considerado un empleado experimentado.

Southwest recalcó que “no hay nada más importante que la seguridad de nuestros empleados y clientes”, reiterando que la compañía mantiene protocolos de cero tolerancia frente a situaciones como esta.

