Yeferson Cossio se quiebra al regresar al lugar donde casi pierde la vida: “voy a llorar”

Yeferson Cossio reapareció en sus redes sociales con un video el cual tocó fibras a sus seguidores; esto debido a que este decidió viajar de nueva cuenta a Cartagena donde hace menos de dos semanas sufrió una falla cardiaca y fue sometido a una operación de emergencia.

Recordemos que el pasado 22 de diciembre del 2025, el creador de contenido anunció que fue sometido a una operación de urgencia tras una falla cardiaca, problema que lo tuvo hospitalizado varios días en la ciudad de Cartagena.

Tanto es así que Carolina Gómez, novia de Yeferson compartió una foto sobre el estado de su pareja y explicó que el creador de contenido sufrió un colapso tras someter su cuerpo a un exceso de estrés sin tener un descanso pertinente, esto debido a que este no durmió la cantidad de horas adecuadas.



“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a salir menos de fiesta”, explicó la joven influenciadora luego de que Cossio saliera de la operación.



¿Cuál fue el mensaje de Yeferson Cossio al volver a Cartagena?

Por lo cual, este viernes 2 de enero tras cumplirse dos semanas de este acontecimiento. Yeferson Cossio publicó un video donde llegaba a Cartagena, esto con el fin de promocionar un festival de música electrónica.

Sin embargo, el creador de contenido recordó el momento el cual casi acaba con su vida y explicó que en estos momentos se encuentra viviendo un gran sueño. "Quien diría que aquí en Cartagena, hace dos semanas, casi me muero y aquí estoy cumpliendo uno de mis sueños, voy a llorar, estoy muy feliz"

De igual forma, Cossio explicó que ya no asistirá a un festival de música electrónica como espectador, sino que lo hará como uno de los dueños. "Amo los festivales, ustedes lo saben. Siempre voy a los festivales como espectador... este fin de semana vengo es como uno de los dueños"

