Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
SALARIO MÍNIMO EN EMPRESAS
CASO ZULMA GUZMÁN
NOVIA DE RICHARD RÍOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeferson Cossio se quiebra al regresar al lugar donde casi pierde la vida: “voy a llorar”

Yeferson Cossio se quiebra al regresar al lugar donde casi pierde la vida: “voy a llorar”

El creador de contenido volvió al lugar donde sufrió un grave percance de salud que lo obligó a ser operado de emergencia.

Yeferson Cossio vuelve a Cartagena
Yeferson Cossio se quiebra al regresar al lugar donde casi pierde la vida: “voy a llorar”, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

Yeferson Cossio reapareció en sus redes sociales con un video el cual tocó fibras a sus seguidores; esto debido a que este decidió viajar de nueva cuenta a Cartagena donde hace menos de dos semanas sufrió una falla cardiaca y fue sometido a una operación de emergencia.

Recordemos que el pasado 22 de diciembre del 2025, el creador de contenido anunció que fue sometido a una operación de urgencia tras una falla cardiaca, problema que lo tuvo hospitalizado varios días en la ciudad de Cartagena.

Puedes leer: ¿Qué le pasó a Yeferson Cossio? Hospitalizado tras falla en el corazón y habla desde la clínica

Tanto es así que Carolina Gómez, novia de Yeferson compartió una foto sobre el estado de su pareja y explicó que el creador de contenido sufrió un colapso tras someter su cuerpo a un exceso de estrés sin tener un descanso pertinente, esto debido a que este no durmió la cantidad de horas adecuadas.

Te puede interesar

  1. Yeferson Cossio, influencer colombiano
    Yeferson Cossio habla sobre un accidente que tuvo su madre
    Foto: captura de video Instagram Yeferson Cossio
    Farándula

    Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente que puso su vida en riesgo; hay imágenes

  2. Yeferson Cossio, influencer colombiano
    Yeferson Cossio revela detalles acerca de su postura en la política
    Foto: La Kalle
    Farándula

    El político que Yeferson Cossio apoya para que sea Presidente de Colombia

“El corazón le iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día por medio por trabajar y llevaba así varios meses, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a salir menos de fiesta”, explicó la joven influenciadora luego de que Cossio saliera de la operación.

¿Cuál fue el mensaje de Yeferson Cossio al volver a Cartagena?

Por lo cual, este viernes 2 de enero tras cumplirse dos semanas de este acontecimiento. Yeferson Cossio publicó un video donde llegaba a Cartagena, esto con el fin de promocionar un festival de música electrónica.

Puedes leer: Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró

Sin embargo, el creador de contenido recordó el momento el cual casi acaba con su vida y explicó que en estos momentos se encuentra viviendo un gran sueño. "Quien diría que aquí en Cartagena, hace dos semanas, casi me muero y aquí estoy cumpliendo uno de mis sueños, voy a llorar, estoy muy feliz"

Publicidad

Te puede interesar

  1. Yeferson Cossio recibe a su segundo sobrino desde Singapur tras sufrir alergia grave
    Yeferson Cossio, influencer colombiano
    Foto: mx.pinterest.com / Instagram @yefersoncossio
    Farándula

    Yeferson Cossio recibe a su segundo sobrino desde Singapur tras sufrir alergia grave

  2. Yeferson Cossio muestra su gran corazón con enorme donación para perritos en Amazonas
    Yeferson Cossio, creador de contenido colombiano
    Foto: Instagram de Yeferson Cossio
    Farándula

    Yeferson Cossio muestra su gran corazón con enorme donación para perritos en Amazonas

De igual forma, Cossio explicó que ya no asistirá a un festival de música electrónica como espectador, sino que lo hará como uno de los dueños. "Amo los festivales, ustedes lo saben. Siempre voy a los festivales como espectador... este fin de semana vengo es como uno de los dueños"

Publicidad

Mira también: Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia; hermana publica imagen

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeferson Cossio

Chismes

Farándula