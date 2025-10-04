Yeferson Cossio muestra su gran corazón con enorme donación para perritos en Amazonas

El conocido influencer colombiano Yeferson Cossio ha vuelto a encender las redes sociales tras compartir detalles de su viaje al Amazonas, desatando una polarización de opiniones sobre los límites de la interacción humana con la fauna silvestre y la responsabilidad de quienes manejan grandes audiencias.

Los videos publicados en su cuenta de Instagram lo han ubicado nuevamente en el centro de la controversia, pues a sus experiencias extremas se le suma ahora la captura y manipulación de animales salvajes.

Puedes leer: Yeferson Cossio recibe a su segundo sobrino desde Singapur tras sufrir alergia grave



La discusión se ha centrado en dos actos específicos que evidencian la delgada línea que separa la aventura personal del respeto por el medioambiente.

Uno de los momentos que más críticas suscitó fue la manipulación de una piraña. Durante su visita, Cossio sostuvo al pez fuera de su hábitat natural para mostrar a la cámara cómo este utilizaba su dentadura para cortar un trozo de pasto.



Si bien parte del público consideró la escena novedosa, otros manifestaron preocupación por el tiempo que la especie permaneció fuera del agua y por el riesgo real de accidente que representaba manipular un animal potencialmente peligroso sin protección.

Algunos seguidores incluso señalaron que un "movimiento en falso pudo haber terminado en un accidente". La manipulación de la piraña también levantó inquietudes sobre el mensaje de conservación que se podría transmitir al usar animales para el entretenimiento.

Pese a que el influencer comentó en el video que la piraña sería usada como carnada de pesca, posteriormente se observa cómo la regresó al agua porque sintió "pesar" (pena), afirmando que solo quería documentar la mordida del animal.

Publicidad

Puedes leer: Luis Alfonso revela escalofriante encuentro en Armero que provocó colapso de Yeferson Cossio

En un marcado contraste con las controversias por el trato a la fauna silvestre del Amazonas, el influencer antioqueño también utilizó su paso por la región para llevar a cabo una labor social de gran alcance en Leticia.

Publicidad

Cossio compartió en sus redes sociales una donación de 400 esterilizaciones destinadas a perros que se encuentran en condición de calle y vulnerabilidad en la zona.

El creador de contenido se involucró directamente en la jornada, asistiendo en labores como la depilación y desinfección de los animales, además de manipular algunos instrumentos quirúrgicos que usaron los veterinarios.

Adicionalmente, Cossio decidió adoptar a un pequeño perro que encontraron en "pésimas condiciones de salud," sufriendo de desnutrición, anemia y problemas de piel.

El animal será sometido a tratamientos médicos en las próximas semanas antes de ser trasladado a Medellín para vivir con el influencer.

Cossio destacó que esta no es una iniciativa aislada, pues con esta jornada ha alcanzado un total de más de diez mil esterilizaciones donadas a nivel nacional.