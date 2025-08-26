"Es mi delincuente": Insólita pataleta de una joven a quien le prohíben verse con su novio

En los últimos días se volvió viral el video de una joven dominicana llamada Vida, donde defendió a su pareja, pese a ser un delincuente y tener antecedentes delictivos, situación que generó mucha controversia en este país, debido a la forma cómo intercede por este y se opone a la posición de los papás.

A lo largo de la grabación, aparece Vida llorando y justificando las acciones de su novio; pese a que sus papás lo señalan de estar involucrado en múltiples acciones delictivas. Sumado a esto, la joven comentó que el tipo hurtó varios teléfonos y mucho dinero de una vecina de estos.



Sumado a esto, explicó que antes de ser arrestado y enviado a prisión, le entregó parte de lo hurtado, para que ella pudiera comprar diferentes artículos para el uso personal.



¿Cómo defendió la mujer al delincuente?

Durante el vídeo la mujer explica que: “Mi mamá no me deja estar con mi atracador, mi delincuente. Yo lo amo y ella dice que yo no tengo un futuro con mi delincuente, pero yo lo amo a ese muchacho”, afirmó la joven en un mar de lágrimas, así mismo, explicó que este siempre le da una parte del botín y se encuentra lista para tener un futuro con él.

La madre y el padre de la joven se oponen a la relación por temor a que ella termine involucrada en la misma dinámica delictiva, sumado a la posibilidad que hay que esta relación pueda afectar el futuro de la chica. Sin embargo, la mujer defiende las acciones de su pareja, señalando que él siempre le comparte la mitad.

“Ese niño roba para mí, claro que yo tengo un futuro con él. El otro día se metió a donde la vecina y se llevó dos teléfonos, ¿y qué hizo? Me trajo la mitad de eso ", resaltó la chica, donde destacó que pese a los comentarios que hagan su familia sigue amando a su delincuente.

Finalmente, la muchacha agregó que el joven hará todo lo posible para construir un hogar con ella, al punto que le aseguró que cometerá el robo de un banco para construir un hogar.

“Él me dijo que iba a robar un banco para construirme una casa. Y mi mamá no lo quiere porque él es ladrón, pero yo lo amo porque es mi delincuente,” destacó la chica, hecho que generó muchos debates en redes sociales, donde cuestionan a la chica y está decisión, mientras que otros consideran que sus padres solo buscan protegerla y que su oposición podría estar limitada a cuidar su bienestar.

