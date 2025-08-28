En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Cantante de reggaetón para velorios que la rompe en redes; del cielo al perreo

Cantante de reggaetón para velorios que la rompe en redes; del cielo al perreo

El artista peruano decidió ofrecer sus servicios para animar los velorios. En vídeos en redes sociales se ve como anima a los familiares del fallecido y su manera peculiar de levantar el animo.

