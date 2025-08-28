Cantante de reggaetón para velorios que la rompe en redes; del cielo al perreo

En redes sociales, se volvió viral Cristian Huancahuari o conocido como ‘El Cangri del Callao’ un joven peruano que tiene como servicios animar a los velorios, esto a punta del ritmo de reggaetón. Gracias a esto, lo ha llevado a ocupar su agenda hasta el mes de octubre, hecho que generó una diversidad de comentarios por esto.

Cristian Huancahuari, como es conocido, cuenta con más de 500 mil seguidores en TikTok y más de 57 mil seguidores en Instagram, en lo cual, en su última entrevista reveló que llevaba más de 15 años de música, pero al no tener una industria como tal de esta modalidad en Perú, decidió volverse empresario por un tiempo.



Sin embargo, explicó que decidió retomar a lo que más le gusta y eso es la música a raíz de la muerte de uno de sus seguidores a raíz de un robo y en donde la familia de este y lo contrataron para darle el último adiós. Punto que generó un antes y después en su carrera musical.



¿Cómo ‘El Cangri del Callo’ anima los velorios?

Huanchahuari comentó que decidió cambiar el foco que había con relación de lo que simbolizaba la partida de un ser querido, en especial por los sentimientos que hay con los familiares de las personas, ante esto descubrió que tenía la posibilidad de realizar un cambio completo a lo que simboliza la partida de un ser querido.

“Cuando me manda la foto con su imagen y su cajón fue chocante, porque no se acostumbra cantar y sobre todo música de reguetón”, comentó en entrevista con Canal 1, sumado a esto, se puede evidenciar en redes sociales como se encuentra en los velorios bailando al ritmo de la música y levantando el baúl de la persona difunta.

Sin embargo, lo que llama la atención de esta situación es la manera como se hace promoción en sus redes sociales para animar los diferentes velorios pues pide a sus clientes que reserven con anticipación pues cuenta con agenda llena, hasta el mes de octubre, hecho que generó muchas críticas.

Pese a eso, en su red social de TikTok se puede leer en la entrada del perfil que: “Llegó tu animador de velorios favorito, reserva tu fecha con anticipación”, se lee en la descripción del artista y creador de contenido, sumado a esto en su último vídeo menciona que para pedir un turno de animación con él, toca esperar hasta octubre.

