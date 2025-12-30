Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
SALARIO MÍNIMO
TRABAJADORES SIN AUXILIO DE TRANSPORTE
CARTA DE LA GORDA FABIOLA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo Chino 2026: Los signos que tendrán más dinero y cuáles deben tener cuidado

Horóscopo Chino 2026: Los signos que tendrán más dinero y cuáles deben tener cuidado

El Horóscopo Chino anticipa un cierre de año cargado de nostalgia y purificación emocional, abriendo paso a un 2026 de pasiones desbordadas y transformaciones radicales.

Horóscopo Chino 2026: Los signos que tendrán más dinero y cuáles deben tener cuidado
Horóscopo Chino 2026: Los signos que tendrán más dinero y cuáles deben tener cuidado
Foto: Labs.google
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

El final del 2025 no será un simple cambio de página en el calendario; se presenta como un fuerte movimiento energético que obligará a todas las personas a realizar balances profundos y tomar decisiones determinantes.

Según las predicciones astrales, los últimos días de este ciclo estarán marcados por una tríada emocional: nostalgia, llanto y un caos movilizante, elementos necesarios para purificar el espíritu antes de recibir el 2026 con nuevas esperanzas.

Puedes leer: Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

En este tramo final, el impacto será desigual según el signo. Mientras que el Dragón, el Mono y el Cerdo experimentarán una sensación de alivio y verán cómo sus esfuerzos anuales rinden frutos, otros signos como el Conejo, la Cabra y el Buey atravesarán una fase de alta sensibilidad.

Para estos últimos, no se trata de noticias negativas, sino de un proceso de "cierre emocional" donde saldrán a la luz sentimientos y decisiones que habían sido postergados. Por su parte, el Tigre, la Serpiente y la Rata vivirán un "caos positivo", lleno de imprevistos y cambios de planes que los obligarán a reordenar sus vidas desde una perspectiva fresca.

Te puede interesar

  1. Horóscopo chino 2026: signos que atraerán dinero
    Horóscopo chino 2026: signos que atraerán dinero
    Horóscopo

    Horóscopo chino 2026: tres signos podrían volverse millonarios en el Año del Caballo

  2. Horóscopo chino 2026: qué animal eres
    Horóscopo chino 2026: qué animal eres
    /Foto: IA
    Horóscopo

    Horóscopo chino 2026: el Año del Caballo trae cambios fuertes, ¿qué animal eres?

¿Qué significa que el 2026 sea el año del Caballo de Fuego?

A diferencia del calendario civil, el Año Nuevo Chino 2026 comenzará oficialmente el 17 de febrero, extendiéndose hasta el 5 de febrero de 2027. Este ciclo estará bajo la égida del Caballo de Fuego, una combinación que promete intensidad, velocidad y una energía incansable.

El Caballo, séptimo signo del zodiaco oriental, es conocido por su espíritu libre y su aversión a la rutina; sin embargo, al sumarse el elemento fuego, su temperamento se vuelve más impulsivo y apasionado.

Este será un periodo donde no habrá espacio para la tibieza. El mundo se verá impulsado a actuar con mayor conciencia, enfrentando desafíos que exigirán rapidez mental y valentía. No obstante, los expertos advierten que este "fuego" puede ser tanto un motor para grandes logros como una fuerza destructiva si no se maneja con la debida disciplina.

Publicidad

Puedes leer: Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

Predicciones y suerte para los signos en 2026

A pesar de que el Caballo es el protagonista del año, la tradición sugiere que quienes nacieron bajo este signo no necesariamente gozarán de la mejor fortuna, enfrentando lo que se denomina un "peaje kármico".

Los signos que se perfilan como los grandes beneficiados en ámbitos como el romance, las finanzas y el trabajo son el Tigre, el Cerdo, el Perro, el Gallo y la Cabra.

Publicidad

En contraste, la Rata, el Buey y el Conejo deberán extremar precauciones ante un panorama menos favorable, mientras que el Dragón, la Serpiente y el Mono mantendrán una suerte promedio.

Te puede interesar

  1. Ropa interior para atraer el amor
    El color de ropa interior que debes usar para tener pareja en 2026
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Sociedad

    ¿Sin pareja? Este es el color de ropa interior que debes usar para atraer el amor en 2026

  2. Horóscopo del 2026 para signos de agua; tendrán un renacimiento espiritual
    Horóscopo del 2026 para signos de agua
    Foto: Labs.google
    Horóscopo

    Horóscopo del 2026 para signos de agua; tendrán un renacer espiritual

  • Rata: Deberá apelar a su resiliencia innata y no descuidar la salud ante señales extrañas.
  • Buey (Búfalo): Un año de aprendizaje donde la rigidez en el amor podría provocar crisis.
  • Tigre: Cosechará lo sembrado, aunque el estrés emocional será su punto débil.
  • Conejo: Se recomiendan cambios en el hogar (Feng Shui) y cuidar la estabilidad frente a personas egoístas.
  • Dragón: Necesitará agudizar su intuición para no ser engañado por personas con "máscaras".
  • Serpiente: Deberá evitar riesgos financieros innecesarios y tomar decisiones valientes en lo familiar.
  • Caballo: Vivirá altibajos emocionales y nostalgia por el pasado; el ahorro será vital.
  • Cabra: Iniciará una transformación profunda. En lo financiero, el orden legal será prioridad.
  • Mono: Toca poner orden en la vida y cuidarse de "relaciones peligrosas" que podrían nublar su juicio.
  • Gallo: Un año de mucha vida social y viajes, donde aprender a poner límites al gasto será fundamental.
  • Perro: Momento de emprendimientos y decisiones drásticas en el amor para renacer con fuerza.
  • Cerdo: Se enfrentará a una montaña rusa emocional, siendo ideal comenzar actividades físicas para equilibrar el bienestar.

En definitiva, la transición del 2025 al 2026 nos invita a soltar lo que ya no sirve para galopar con determinación en un año que, según el horóscopo chino, premiará a quienes actúen con inteligencia y dejen atrás la pasividad.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Horóscopo

Horóscopo chino

Año Nuevo

Fin de año