Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

El reconocido guía espiritual, Profesor Salomón, enfatiza la importancia de esta fecha para que las personas aseguren una buena entrada al nuevo ciclo.

Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón
Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón
Foto: La Kalle y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

El día 16 de diciembre se presenta una energía única que no requiere adherirse a una religión específica, sino que se manifiesta en el planeta como el Ángel de la Navidad, conocido como Nativito.

Este influjo celestial es la razón detrás del aumento de la abundancia, la prosperidad y la reconciliación que se observa cada diciembre. El profesor explica que no es solamente que las personas gastan, sino que esta fuerza angelical hace que haya más comida y más riqueza en general.

Puedes leer: Horóscopo del 2026 para signos de aire: Acuario, Géminis y Libra, ¿tendrán más dinero?

Para quienes deseen sintonizar con esta energía y atraer la prosperidad, el profesor Salomón comparte un ritual sencillo pero poderoso que se debe realizar el 16 de diciembre.

El rito central consiste en encender una vela, pero la intención es lo que marca la diferencia. En lugar de pedir únicamente por la prosperidad personal, la vela debe ser ofrecida para el mundo entero.

El profesor advierte sobre el egoísmo, ejemplificando la mentalidad que reza: "coma yo y mi macho aunque no coma el muchacho". Para que la prosperidad se manifieste en la vida individual, es esencial pedir que la riqueza y la abundancia lleguen al planeta entero, reconociendo que uno forma parte de ese sistema.

Encender la vela con esta intención es un acto de fe que le pide al universo que nos observe y nos brinde la protección que necesitamos.

Es importante recordar que las velas se encienden para que el universo nos vea, ya que los santos tienen su luz propia; nosotros somos quienes necesitamos esa iluminación para nuestra vida.

Herramientas para activar la prosperidad

Para maximizar el flujo de la abundancia, el profesor recomienda incorporar herramientas adicionales y cambios de mentalidad, enfatizando que la riqueza se bloquea por las actitudes negativas.

  1. Eliminar el odio: Uno de los bloqueos más grandes para la riqueza es el odio en el corazón. Una persona que odia a otra o vive disgustada con alguien no puede esperar que el universo le dé bendiciones. Por ello, se debe buscar a las personas con las que se tiene un conflicto y buscar perdonarlas u ofrecer disculpas, pues disculparse es a menudo lo más difícil, pero necesario, para liberar la energía.

  2. La canela en los pasos: La canela es un elemento natural que atrae, protege y activa. El profesor aconseja colocar canela en polvo dentro de los zapatos. Dado que los zapatos representan los pasos que se darán en la vida, al colocar la canela, se pide que se activen y atraigan todo lo mejor.
  3. El poder del billete: Durante el portal que permanece abierto hasta el 29 de noviembre, se recomienda buscar un billete de dólar. Este billete debe ser frotado con canela, luego colocado en un sobre rojo, e introducido dentro de la funda de la almohada por cinco días. Después de este tiempo, debe guardarse en la billetera, la caja registradora del negocio o donde se guarde el dinero.

El profesor Salomón reafirma que todos los elementos utilizados en los rituales (la canela, la hierbabuena, la ruda, la naranja) son creaciones de Dios y, por lo tanto, no pueden ser inherentemente malos ni representar pecado.

Mira la entrevista completa

