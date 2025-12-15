Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

El día 16 de diciembre se presenta una energía única que no requiere adherirse a una religión específica, sino que se manifiesta en el planeta como el Ángel de la Navidad, conocido como Nativito.

Este influjo celestial es la razón detrás del aumento de la abundancia, la prosperidad y la reconciliación que se observa cada diciembre. El profesor explica que no es solamente que las personas gastan, sino que esta fuerza angelical hace que haya más comida y más riqueza en general.

Para quienes deseen sintonizar con esta energía y atraer la prosperidad, el profesor Salomón comparte un ritual sencillo pero poderoso que se debe realizar el 16 de diciembre.



El rito central consiste en encender una vela, pero la intención es lo que marca la diferencia. En lugar de pedir únicamente por la prosperidad personal, la vela debe ser ofrecida para el mundo entero.

El profesor advierte sobre el egoísmo, ejemplificando la mentalidad que reza: "coma yo y mi macho aunque no coma el muchacho". Para que la prosperidad se manifieste en la vida individual, es esencial pedir que la riqueza y la abundancia lleguen al planeta entero, reconociendo que uno forma parte de ese sistema.

Encender la vela con esta intención es un acto de fe que le pide al universo que nos observe y nos brinde la protección que necesitamos.

Es importante recordar que las velas se encienden para que el universo nos vea, ya que los santos tienen su luz propia; nosotros somos quienes necesitamos esa iluminación para nuestra vida.



Herramientas para activar la prosperidad

Para maximizar el flujo de la abundancia, el profesor recomienda incorporar herramientas adicionales y cambios de mentalidad, enfatizando que la riqueza se bloquea por las actitudes negativas.

El profesor Salomón reafirma que todos los elementos utilizados en los rituales (la canela, la hierbabuena, la ruda, la naranja) son creaciones de Dios y, por lo tanto, no pueden ser inherentemente malos ni representar pecado.

